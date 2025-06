Hoe concreet zijn de stadionplannen van Anderlecht? En hoe moet de tempel eruit zien? Deze details kennen we al

RSC Anderlecht wil op (middellange) termijn een nieuw stadion bouwen. Ondertussen zijn er meer details gekend over de plannen van paars-wit.

Enkele weken geleden verraste Wouter Vandenhaute vriend en vijand door openlijk over de stadionplannen van RSC Anderlecht te praten. De Belgische recordkampioen wil een nieuwe tempel neerpoten.

Marc Coucke praatte bij de overname van paars-wit dan wel over een nieuw stadion, maar de voorbije jaren stak dat project héél diep in een koelkast. De eigenaar van Anderlecht had andere én gekende prioriteiten.

Hoe concreet zijn de stadionplannen van RSC Anderlecht?

Vandenhaute wil wél sneller schakelen dan verwacht. Het Nieuwsblad weet dat de eerste steen dan wel volgend jaar niet worden gelegd, maar Anderlecht is zich wel aan het voorbereiden.

De nieuwe voetbaltempel moet op de site van Cora komen. De locatie geniet alvast de voorkeur van Anderlecht én van de autoriteiten.

Hoe moet het nieuwe stadion van RSC Anderlecht eruit zien?

De Belgische recordkampioen zit het groots. Met minstens 50.000 zitjes moet het nieuwe stadion uniek in zijn soort worden. Behalve voetbalwedstrijden moet de tempel eveneens dienen als concerthal en evenementenlocatie.