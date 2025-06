DONE DEAL: Kortrijk troeft Mechelen en Westerlo af voor JPL-kapitein

KV Kortrijk degradeerde onlangs naar de Challenger Pro League. Met oog op de toekomst willen ze er opnieuw gaan staan. Daartoe hebben ze nu alvast Lennard Hens definitief weten binnen te lepelen. Hij was einde contract bij Dender.

"Lennard Hens is de nieuwste Kerel! Hens kreeg zijn jeugdopleiding bij RSC Anderlecht. De Mechelaar verhuisde daarna naar RC Mechelen en Rupel Boom", aldus KV Kortrijk op haar webstek.

De gewezen kapitein van Dender tekende een contract voor drie seizoenen bij Kortrijk en moet zo mee de Vlaamse identiteit van de club opnieuw gaan versterken.

𝙃𝙀𝙉𝙎 𝙄𝙎 𝙀𝙀𝙉 𝙆𝙀𝙍𝙀𝙇 🔴⚪️



De Belgische middenvelder tekent een contract bij KVK tot juni 2028. ✍️



📝Alle info via de link ⬇️https://t.co/rxe3KajMGs pic.twitter.com/znVoBYf2AN — KV Kortrijk (@kvkofficieel) June 18, 2025

"In 2019 maakte Lennard Hens dan de overstap naar Dender. Bij de club uit Denderleeuw schopte Hens het in 2022 tot aanvoerder en zorgde hij mee voor de opmars van derde naar eerste klasse. In 144 wedstrijden voor de club was de 29-jarige middenvelder goed voor 27 doelpunten en 18 assists."

Hens kiest voor Kortrijk

"Als aanvoerder bij Dender heeft Hens niet alleen bewezen over de nodige leiderschapskwaliteiten te beschikken, maar ook voetballend zijn stempel te kunnen drukken. Hij kan een belangrijke aanjager worden voor ons team komend seizoen. We zijn blij dat Lennard voor ons project gekozen heeft", reageerde Nils Vanneste, Sporting Director KVK.

Ook Westerlo - nooit helemaal concreet volgens Hens zelf - en KV Mechelen toonden de voorbije weken interesse in de speler. Die kiest nu dus voor een driejarig avontuur bij Kortrijk. Alle hens aan dek richting promotie?