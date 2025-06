Verlengen of deze zomer vertrekken? 'Niet alleen doelman, maar ook Anderlecht twijfelt aan toekomst van Coosemans'

Ligt de toekomst van Colin Coosemans bij RSC Anderlecht? De gesprekken over een contractverlenging verlopen niet langer positief. Ook paars-wit twijfelt ondertussen aan een nieuwe samenwerking.

We schreven eerder al dat de contractonderhandelingen tussen RSC Anderlecht en Colin Coosemans niet van een leien dakje lopen. Het huidige contract van de 32-jarige doelman loopt medio 2027 af.

Na zijn sterke prestaties van afgelopen seizoen vraagt Coosemans (logische) boter bij de vis. De Oost-Vlaming verwacht niet alleen een upgrade van zijn contract, maar ook duidelijkheid over speelkansen.

Upgrade van contract én nummer één

Coosemans beseft als geen ander dat Thomas Kaminski - die gesprekken gaan dan weer wél goed - niet naar Anderlecht zal komen om op de bank te zitten. Zelf ziet Coosemans een terugkeer naar de bank niet zitten.

Bovendien twijfelt ook Anderlecht over een toekomst met Coosemans. De laatste weken van het seizoen was ook de doelman kritisch in de media. Het Nieuwsblad weet dat hem dit niét in dank werd afgenomen.

Staat Colin Coosemans ook volgend seizoen nog onder de lat in het Lotto Park?

De komende dagen zullen duidelijkheid brengen over de situatie. Wordt de transfer van Thomas Kaminski afgerond? Dan zal Coosemans wellicht zelf ook deze zomer vertrekken. Ondanks dat contract tot medio 2027.