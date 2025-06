Wie zijn de tegenstanders van Anderlecht? Een slechte herinnering en mogelijk confrontatie me een voormalig jeugdproduct

Anderlecht krijgt één van deze twee haalbare kaarten voorgeschoteld in de tweede voorronde van de Europa League: het zal ofwel Spartak Trnava of BK Häcken zijn. Maar wat mogen we van die ploegen verwachten?

RSC Anderlecht weet dat het zich niet mag laten verrassen in de tweede voorronde van de Europa League. De loting koppelt paars-wit aan de winnaar van het duel tussen Spartak Trnava (Slowakije) en BK Häcken (Zweden). Voor Sporting roept vooral een confrontatie met Trnava onaangename herinneringen op.

Zwakste Anderlecht?

In 2018 stonden beide ploegen al eens tegenover elkaar in de groepsfase van de Europa League. Het was een pijnlijke periode voor Anderlecht, dat niet verder geraakte dan de groepsfase, met ook Dinamo Zagreb en Fenerbahçe als tegenstanders. Vooral de 1-0-nederlaag in Slowakije bleef nazinderen.

Toen de terugmatch in het Astridpark werd gespeeld, was RSCA al uitgeschakeld. Coach Hein Vanhaezebrouck zette toen zwaar in op rotatie, met een elftal dat nadien vaak werd beschouwd als een van de zwakste in de recente clubgeschiedenis.

Die thuiswedstrijd bracht onder meer Lawrence, Sanneh, Bornauw en Appiah in de verdediging, terwijl spelers als Musona, Kayembe en Saief de middenlijn bevolkten. Voorin moesten Morioka en Dauda het verschil maken. Veel van die namen zijn intussen voetnoten in het clubverleden.

Terugzien met jeugdproduct

Mocht Spartak Trnava doorstoten, dan wacht ook een weerzien met Milan Corryn. De 26-jarige middenvelder genoot zijn opleiding in Neerpede maar brak nooit door bij Anderlecht. Via AS Trenčín, Polen en Nederland kwam hij uiteindelijk terecht bij Trnava. Toch is Corryn er geen vaste waarde: hij speelde slechts 15 wedstrijden vorig seizoen en zat in de kampioensfase vooral op de bank.

Een duel met BK Häcken is dan weer niet zonder risico’s. De Zweedse club won recent nog de nationale beker en werd in 2022 landskampioen. Ondanks hun achtste plaats in de competitie vorig jaar, tonen ze zich vooral in bekertoernooien. Op Europees vlak lieten ze zich recent wel vlot uitschakelen door ploegen als AZ en Leipzig, maar ook vernederden ze teams als F91 Dudelange en Paide Linnameeskond met monsterscores.

Een belangrijk detail: waar Anderlecht eind juli aan zijn eerste officiële match begint, zit Häcken dan al midden in het seizoen. De Zweden hebben tegen dan al minstens twaalf competitiewedstrijden in de benen, wat hen een duidelijk ritmevoordeel oplevert. Paars-wit zal dus meteen scherp uit de zomerstop moeten komen.