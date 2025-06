Anderlecht zit na vier transfers in een impasse: nu zal Olivier Renard zijn echte waarde moeten bewijzen

Olivier Renard heeft al vier nieuwe spelers voor het nieuwe Anderlecht dat hij moet construeren. Aan uitgaande zijde is er echter nog niets gerealiseerd, behalve de vertrekkende huurspelers. En daar wringt het schoentje nu vooraleer hij verder kan gaan.

Renard heeft voor Hatenboer, Cvetkovic, Keita en Hatenboer al 6,2 miljoen euro uitgegeven. Dat is een som die Club Brugge uitgeeft aan één speler, maar dat is nu eenmaal de paars-witte realiteit. Momenteel is er nog steeds geen kapitaalsverhoging doorgevoerd en dus moet Renard zich behelpen met het budget dat hij zelf creëert.

Tieners, maar nog geen leiders

De sportief directeur van Anderlecht moet nu eerst verkopen vooraleer hij weer kan kopen. Er moet immers een duidelijk zicht zijn op hoe de kern er gaat uitzien en op welke posities hij nog versterking nodig heeft. Want wat hij nu gehaald heeft is gezien hun leeftijd vrij goedkoop. Allemaal tieners, behalve Hatenboer, die net 20 is.

Ervaren krachten die zowel leidersschap als kwaliteit toevoegen op het veld, die kosten meer. Dus moet eerst de uitgaande mercato op gang komen. Er moet duidelijkheid komen over jongens als Stroeykens, Verschaeren, Leoni, Ashimeru, Sardella, Simic, Dolberg, Vazquez...

Dat is bijna een hele ploeg waarvan men niet zeker is wat ermee gaat gebeuren. Renard heeft niet de luxe om die pas eind augustus van de hand te doen en dan nog een vervanger te zoeken. Zeker in het geval van bepalende spelers als Stroeykens, Sardella en Dolberg.

Gesprek met Dolberg gepland

Die drie gaan waarschijnlijk ook de rest van zijn mercato bepalen. Zij brengen het meeste geld in het laatje. Paars-wit wil hen ook niet per se laten vertrekken, maar moet wel snel weten hoe zij er tegenaan zien. Als Stroeykens in extremis niet meer verlengt, moet hij weg. Met Dolberg is er een gesprek gepland.

Anderlecht wil ook niet in een positie terechtkomen waar ze in september met een kern van 30 spelers, zonder daarbij de jeugdspelers te rekenen die moeten doorstromen. Budgettair zouden de loonlast dan ook te hoog worden.

Amper concrete interesse

Het probleem is dat er wel veel geruchten zijn over inkomende spelers en dat Renard inderdaad een heel uitgebreide lijst van potentiële versterkingen heeft, maar dat er voor weinig huidige spelers concrete interesse is. En dus moet daar nu eerst naar gekeken worden.

Ondanks dat er die hint was naar een kapitaalsverhoging moet Renard nog altijd zelf een groot deel van zijn budget zelf creëren. Spelers aan een zo hoog mogelijke prijs verkopen. De contractsituatie van Verschaeren, Leoni en Stroeykens maakt hem het leven niet makkelijker.

Binnen een maand moet Anderlecht een competitieve ploeg hebben om door te kunnen stoten in de Europa League. Vakantie zit er niet meteen in voor Olivier Renard en Tim Borguet...