OFFICIEEL: Westerlo haalt jonge aanvaller definitief in huis

Westerlo blijft werk maken van de spelerskern van volgend seizoen. Eerder tekende ervaren pion Roman Neustädter al een contractverlenging en haalde de Kemphanen doelman Jungdal definitief binnen. En de Westelse honger is daarmee nog niet gestild.

Westerlo brandt van ambitie. Het wil stappen voorwaarts zetten en de top zes nerveus maken. Met dat doel heeft de club op vrijdag een nieuwe transfer aangekondigd. Al is nieuw een relatief begrip.

Het is Isa Sakamoto die is voorgesteld via de officiële clubkanalen. Sakamoto speelde sinds de wintermercato al op huurbasis bij Westerlo, dat hem kon lenen van het Japanse Gamba Osaka, maar nu is de overeenkomst omgezet in een definitieve transfer.

Sakamoto speelde sinds januari 19 wedstrijden voor Westerlo. Daarin wist hij zes keer tot scoren te komen en deelde hij ook twee beslissende passes uit. Dat was voldoende om het clubbestuur van Westerlo te overtuigen hem definitief aan te trekken.

De 21-jarige spits heeft een overeenkomst getekend voor de komende drie seizoenen. Hoeveel Westerlo uiteindelijk betaalt voor de Japanner, is niet meegedeeld. Zijn transferwaarde wordt geschat op 2,5 miljoen euro.

Nadat het doelman Andreas Jungdal ook al definitief vastlegde, is het nu kijken welke nieuwe gezichten zullen neerstrijken bij de Kemphanen. Doelman Oskar Annell kwam alvast over van de beloften van KV Mechelen. In zijn spoor zullen vermoedelijk nog wel een aantal jongens volgen.