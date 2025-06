Club Brugge komt met geweldig nieuws over Nordin Jackers

Club Brugge kwam zaterdagmiddag met goed nieuws naar buiten. Doelman Nordin Jackers heeft zijn contract tot 2029 verlengd.

Club Brugge blijft goed bezig. De club beleefde afgelopen seizoen een mooi Europees parcours, won de Beker en deed tot op de laatste speeldag mee voor de titel. Alleen deed Union het nog beter in de Champions' Play-offs.

Blauw-zwart is volop aan het voorbereiden op volgend seizoen. Nicky Hayen zou een verbeterd contract krijgen, maar daar blijft het niet bij.

Club wil duidelijk graag stabiliteit opbouwen, dat blijkt uit nieuws dat zaterdag werd bekendgemaakt. Nordin Jackers heeft zijn contract namelijk verlengd tot 2029.

In de zomer van 2023 werd hij door OH Leuven uitgeleend aan Club Brugge. Dit verliep heel goed, waarna de Bruggelingen besloten hem definitief over te nemen.

Zijn knappe prestaties van de afgelopen jaren leveren hem nu een verlengd contract op. In juni werd hij al beloond door Rudi Garcia, die hem voor het eerst opriep voor de Rode Duivels.