Antwerp gaat vol voor JPL-smaakmaker: "Ik begrijp perfect waarom Marc Overmars hem zou willen"

Antwerp kon Rik De Mil niet overtuigen, maar hoopt nog wel een andere pion over te nemen van Charleroi. The Great Old blijft vol voor Adem Zorgane gaan.

Antwerp had grote interesse in coach Rik De Mil. Uiteindelijk besloot de trainer om bij Charleroi te blijven en zijn contract er te verlengen.

Maar The Great Old is nog niet klaar op Mambourg. Er is al ruime tijd belangstelling van de club voor middenvelder Adem Zorgane.

Hij blijft het droomtarget van Antwerp. Zorgane werd volgens Het Nieuwsblad voor 600.000 weggekaapt bij Paradou AC. Alleen is het probleem dat de Algerijnse club 50% krijgt op de meerwaarde.

Dus zal Charleroi uiteraard de volle pot vragen voor zijn middenvelder. Alexandre Teklak vertelde bij de krant dat hij de interesse van Antwerp volledig snapt.

"Ik begrijp perfect waarom Marc Overmars hem zou willen. Zorgane is een van de beste controleurs in België. Qua basistechniek, controles, passes – zowel kort als lang – is hij top."

"Hij heeft ook de persoonlijkheid om zich altijd aanspeelbaar te maken. En laat ons eerlijk zijn: hij is een lust om naar te kijken. Hij heeft een speciale stijl en het ziet er allemaal zo gemakkelijk uit", besluit hij.