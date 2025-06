Met Vincent Kompany als koploper? Rik De Mil ziet hét verschil met Nederland en geeft ultieme tip (ook aan zichzelf)

Vincent Kompany is ondertussen coach bij de Duitse topclub Bayern München. Ook onder meer Philippe Clement en Karel Geraerts maakten al indruk in het buitenland. Met alle jonge Belgen die nu coach zijn in de Jupiler Pro League het begin van mooie tijden?

In nasleep van mensen als Johan Cruyff, Louis van Gaal en Dick Advocaat is de Nederlandse trainersschool de laatste jaren zeer sterk aan de oppervlakte gekomen.

Meer branie tonen?

Heel wat topcoaches zijn dan ook actief of actief geweest bij de grote ploegen in de grote competities. Rest de vraag: gaat dit in de toekomst ook voor België het geval zijn? Of wat houdt de Belgen tegen?

"Ik denk niet dat ons land op zich te klein is. Misschien is het onze persoonlijkheid die wat groter mag zijn. Ik reken mezelf daar dan ook zeker bij", aldus Rik De Mil in gesprek met Sporza Daily.

Kompany als voorloper

"Je ziet wel dat een persoon als Vincent Kompany wél zo'n grote persoonlijkheid heeft en dat ook in het buitenland durft te zeggen. Wij als Vlamingen blijven een klein beetje timide, Nederlanders zijn daar anders in. We mogen meer uitstralen dat we talent hebben."

Francky Dury pikte meteen in: "De ploegen hebben het goed gedaan in Europa, net als de nationale ploeg die uitstraling brengen naar het buitenlandse voetbal toe." Met Kompany dus als voorloper?