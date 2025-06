'Renard dringt aan: Anderlecht doet bod van meer dan drie miljoen euro, maar ...'

Anderlecht heeft een eerste voorstel gedaan voor een Nigeriaanse defensieve middenvelder. De aanbieding werd echter afgewezen. De tijd begint stilaan te dringen voor Olivier Renard.

Mihajlo Cvetkovic, Zoumana Keita en Cédric Hatenboer. Olivier Renard haalde tot dusver drie aanwinsten naar het Lotto Park. Ondertussen is ook de komst van Saliba als vierde aanwinst officieel geworden.

Verder wordt er ook nog gedacht aan Anthony Dennis. Renard weet dat de tijd begint te dringen met oog op de start van de competitie én de Europa League-voorrondes vanaf 24 juli.

Meer dan drie miljoen euro

Anderlecht is geïnteresseerd in een Nigeriaanse speler die in Turkije speelt. Het gaat om Anthony Dennis, een 21-jarige verdedigende middenvelder die zijn professionele voetbaldebuut maakte bij de Turkse club Goztepe in 2024.

Volgens de Belgische sportjournalist Sacha Tavolieri hebben de bestuurders van paars-wit een eerste benadering gedaan voor het jonge talent. Het bedrag hiervan bedraagt ongeveer 3,25 miljoen euro.

Eerste bod geweigerd

Andere teams, met name in Duitsland, tonen ook interesse. De Brusselse club is echter de enige die tot nu toe een bod heeft gedaan. Het voorstel van de meest bekroonde ploeg in België is echter nog niet geaccepteerd. Het bod wordt als te laag beschouwd.

Maar wat is de waarde van de in Kaduna geboren speler op het veld? De middenvelder heeft een interessant seizoen achter de rug in de Süper Lig. Als vaste waarde in zijn team speelde hij in totaal 32 wedstrijden dit seizoen en gaf zelfs 3 assists.