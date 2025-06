Vijf dingen die je moet weten over Enric Llansana, de onverwachte topaankoop van Anderlecht

Olivier Renard is erg actief op de mercato zodat RSC Anderlecht bijna een volledige kern heeft tegen de herstart. Enric Llansana wordt de nieuwste aanwinst: hier zijn vijf dingen die je moet weten over de middenvelder die van Go Ahead Eagles overkomt.

Wordt Enric Llansana de vervanger van Leander Dendoncker?

Hoewel Nathan Saliba al heeft getekend bij RSC Anderlecht, is hij niet per se een 'puur' defensieve middenvelder maar eerder een potentiële dubbele pivot. De echte nummer 6 die Olivier Renard zocht, zou wel eens Enric Llansana (24 jaar) kunnen zijn: een echte defensieve middenvelder, met balbezit, maar die zelfs in het centrum van de verdediging kan spelen als dat nodig is, net zoals Dendoncker.

Hoewel hij dit maar één keer heeft gedaan bij Go Ahead Eagles, de club waar hij zijn doorbraak maakte in het eerste elftal, heeft Llansana het grootste deel van zijn tijd als centrale verdediger doorgebracht bij Ajax: 51 wedstrijden voor Jong Ajax als verdediger. Hij komt niet binnen in deze rol, maar gezien de problemen op die positie vorig seizoen, zal Hasi blij zijn met deze veelzijdigheid.

Enric Llansana zal perfect zijn voor de kleedkamer

Je hebt het misschien al opgemerkt: hoewel hij wordt gepresenteerd als een Nederlandse speler, heeft Enric Llansana een iets meer Latijnse naam dan Cédric Hatenboer. Dat komt doordat hij geboren is in Cambrils, een klein stadje in de regio Tarragona, Catalonië, met een Nederlandse moeder en een Spaanse vader. Llansana woonde 4 jaar in Catalonië en 4 jaar in Madrid, voordat hij naar Nederland verhuisde na de scheiding van zijn ouders.

Geschoold bij Ajax vanaf zijn 11e, heeft Llansana dus een mooie mix: het Catalaanse temperament, de liefde voor het mooie Spaanse en Ajax-voetbal, en het Nederlandse zelfvertrouwen. Bovendien spreekt hij vloeiend Spaans en Nederlands: de twee belangrijkste talen in de kleedkamer van Anderlecht, naast Frans. Zou hij een leidersrol op zich kunnen nemen?

Hij doorbrak de droom van Maarten Martens in de bekerfinale

Enric Llansana heeft nog een andere troef om de supporters van RSC Anderlecht te plezieren: hij is een winnaar, die al heeft mogen genieten van het optillen van een trofee. Niemand had verwacht dat Go Ahead Eagles dit jaar de bekerfinale van Nederland zou winnen. Llansana heeft dus bijgedragen aan het verbreken van de droom van de Belgische AZ-coach Maarten Martens, met een overwinning na strafschoppen (1-1, 4-2 ap).

Een titel behaald samen met twee andere Belgen: Jari De Busser, de doelman en held van de Eagles in de finale, en de voormalige Neerpede-speler Mathis Suray, die het hele seizoen in Eredivisie speelde. Zou Suray een positief advies hebben gegeven over Sporting aan Enric Llansana? We twijfelen in ieder geval niet dat de twee zullen hebben gesproken over Neerpede, dat zo lang is vergeleken met The Future, de jeugdopleiding van Ajax waar Llansana doorheen is gegaan.

Een mentaliteit die Olivier Renard en Besnik Hasi zochten

Zoals gezegd, is Enric Llansana een winnaar, wat onvermijdelijk lijkt als je bent opgegroeid bij de jeugdteams van Ajax. Hij bevestigde dit in een interview op de Go Ahead Eagles-website in 2022, bij zijn komst naar de club in Deventer, maar benadrukte dat dit vooral te danken was aan zijn Catalaanse roots.

"Ik heb veel temperament. Als ik verlies, slaap ik erg slecht. En op het veld vecht ik altijd en geef ik nooit op", vat Llansana samen. Hij zal dit later bevestigen door een steunpilaar te worden in het middenveld in een elegante rol geïnspireerd door Sergio Busquets, een van zijn idolen. Besnik Hasi vroeg om meer karakter dat ernstig ontbrak: Olivier Renard heeft geluisterd.

Een knappe zet van Anderlecht, een opstapje voor Llansana

Als je weinig middelen hebt, moet je creatief zijn. RSC Anderlecht is niet zo armlastig als soms wordt beweerd, maar kan zich natuurlijk geen grote deals veroorloven zoals bijvoorbeeld Club Brugge dat wel kan. In dit opzicht is de aankoop van Enric Llansana voor ongeveer één miljoen euro interessant.

De middenvelder van Go Ahead Eagles wordt namelijk geschat op 4 miljoen euro, maar heeft nog maar een jaar contract (onderhandelingen over verlenging zijn op niets uitgelopen) en Anderlecht stond dus sterker. "Mijn droom is om ooit in Spanje of Italië te spelen", verklaarde Llansana enkele maanden geleden in Voetbal International. Zijn droomclub? FC Barcelona. RSCA moet een opstapje zijn: het potentieel voor waardevermeerdering zal dan enorm zijn.