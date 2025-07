OFFICIEEL: Na lange onderhandelingen haalt Standard middenvelder weg bij Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Misschien wel de grootste transfersoap uit de Belgische competitie tot nog toe, zit er op. Casper Nielsen ruilt zijn blauw-zwarte tenue van Club Brugge in voor een rood exemplaar. Hij is nu officieel een speler van Standard.

Het waren lange onderhandelingen tussen beide clubs, maar Club Brugge en Standard zijn dan toch tot een overeenkomst gekomen over de transfer van de Deense middenvelder Casper Nielsen. Hij is officieel voorgesteld via de clubkanalen van Standard.

Dat Standard Nielsen wou inlijven, was al lang geen geheim meer. De Rouches deden hun uiterste best om hem te overtuigen van hun sportieve project en slaagden ook in hun opzet.

Maar een akkoord vinden met Club Brugge, bleek uiteindelijk een pak moeilijker. De Bruggelingen wilden aanvankelijk twee miljoen euro voor de Deen, maar uiteindelijk zijn ze toch akkoord gegaan met een lager bedrag.

En zo verlaat Nielsen Club Brugge na drie seizoenen. Hij won er tijdens het seizoen 2023-2024 de landstitel, maar was ondertussen toch al een tijdje wat meer naar de achtegrond verdwenen. Dat kwam onder meer door de ontbolstering van Ardon Jashari.

Bij Standard is Nielsen ondertussen al zomeraanwinst nummer zeven. Met Thomas Henry zou nummer acht snel moeten volgen. Nielsen heeft in Luik een contract getekend voor drie seizoenen.