🎥 RSC Anderlecht komt met mysterieus nieuws, fans worden helemaal gek

Bij RSC Anderlecht werden de voorbije weken al heel wat nieuwe spelers aangekondigd. En dus volgen de supporters alles op de voet. Paars-wit kwam nu met bijzonder mysterieus nieuws naar buiten. De fans werden meteen gek.

Op de sociale media van RSC Anderlecht zagen we donderdagavond een wasmachine opduiken. Een draaiende wasmachine wel te verstaan, met daarbij de boodschap 1985-2025.

Een verwijzing naar een transfer? Naar iets van veertig jaar geleden? Naar Lange Jojo? Er werd door de supporters meteen wild gespeculeerd over wat de wasmachine zou kunnen betekenen.

De meest plausibele uitleg is dat het gaat over nieuwe truitjes, waar dan een stevige verwijzing in zou moeten zitten naar de truitjes van 1985. Veertig jaar geleden speelde paars-wit nog met de Generale Bank als shirtsponsor.

Nieuwe truitjes voor RSC Anderlecht?

De supporters reageerden dan ook meteen uitgelaten over de mogelijke nieuwe shirts, en zeker ook naar de link met het verleden. "Maak me gek", zijn er fans die het helemaal zien zitten.

Al waren er ook andere reacties te lezen. "Wat is dit nu weer?", vroeg een fan zich af. "Camara zal zich flink moeten wassen na zijn periode bij Standard", aldus een andere supporter.