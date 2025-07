Antwerp gaat het wel héél exotisch zoeken, maar heeft een absoluut pareltje gevonden in land in opmars

Royal Antwerp FC staat voor een bijzonder drukke transferzomer. En daarbij horen ook wel een aantal érg opvallende transfers. Wat dacht u van versterking uit pakweg Oezbekistan bijvoorbeeld?

Royal Antwerp FC staat voor een aantal pittige transfers. Het ziet onder meer Vincent Janssen en Denis Odoi vertrekken, terwijl Toby Alderweireld stopte en er ook nog een paar andere sterkhouders meer dan waarschijnlijk andere oorden zullen opzoeken.

En dus is het ook tijd om inkomende transfers te doen. Vooralsnog hebben ze wat dat betreft al een paar voltreffers in huis gehaald. Van KV Mechelen namen ze Daam Foulon én Geoffrey Hairemans over bijvoorbeeld.

Veel vertrekkers bij Antwerp

De andere transfers die Antwerp voorlopig deed mogen heel wat exotischer genoemd worden. Zo namen ze Gabriel Jesus David over van de PSF Academy in Nigeria en recenter nog de Japanse doelman Taishi Brandon Nozawa van FC Tokyo.

Deze week willen ze bij The Great Old echter ook ene Mukhammadali Urinboev aantrekken. De 20-jarige Urinboev is een flankspeler die actief is bij Pakhtakor, de recordkampioen uit Oezbekistan. Hij scoorde dit seizoen zeven doelpunten.

Zeer straf scoutingswerk van stamnummer 1 om in Oezbekistan te gaan scouten? Wel, misschien ligt de waarheid nog wel ergens anders. De man uit de jeugd van Tashkent kwam vorig jaar namelijk zes maanden op huurbasis naar Brentford, waar hij indruk maakte bij de beloftenploeg.

De jonge Oezbeek kreeg geen verlengd verblijf in Engeland door visumproblemen, maar zou nu wél klaar zijn voor een definitievere stap richting Europa en die ook eerstdaags meteen gaan maken.

According to interim @Pakhtakor_fc manager Kamoliddin Tojiyev, Uzbek winger Muhammadali Urinboev will fly to Belgium on Friday to complete his transfer to @official_rafc. pic.twitter.com/TGPS4DJ0ex — Conor 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇺🇿 (@_UzbekFootball) July 2, 2025

Antwerp van zijn kant wil de deal met Mukhammadali Urinboev deze week nog afronden. Volgens diverse bronnen zou hij vrijdag al naar België afreizen, zodat de nodige tests kunnen worden gedaan alvorens een handtekening te zetten.

De nationale ploeg van Oezbekistan U20 haalde dit jaar de kwartfinales van de Asian Cup U20, waarin het door Zuid-Korea na strafschoppen werd uitgeschakeld. Urinboev maakte er wel heel wat indruk op de scouts.

Topschutter op Asian Cup

Met vier doelpunten werd hij - samen met de Zuid-Koreaan Kim Tae-Won - topschutter van het toernooi, ook dat zijn al knappe adelbrieven te noemen voor de winger van amper een meter en zeventig centimeter.

Hij is de (veel) jonger broer van Zabikhillo Urinboev, die in het verleden caps verzamelde voor de A-kern van Oezbekistan en toch ook al enkele jaren als prof speelt in zijn eigen land. Volgens heel wat scouts is het land wel degelijk een talentrijk land, waar steeds meer spelers worden opgemerkt met oog op een avontuur in Europa.

🇺🇿Uzbekistan is a country that has been growing enormously in recent years.



🥇Current champions of the U17 AFC Asian Cup



💎Several U20 pearls that have shined and have great potential are:



Mukhammadali Urinboev (20,RW) - Pakhtakor (🇺🇿)



Sadriddin Khasanov (17,LW) - Bunyodkor… pic.twitter.com/zydYrp6oUD — Pablo-Scout (@PearlsFootball) July 2, 2025

With Muhammadali Urinboev off to Antwerp after a very good season at Pakhtakor and an impressive Asian U20s. Will this decision to not buy him last year be a regret for @BrentfordFC in the coming years🤔 https://t.co/ULXMce6uyE — Conor 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇺🇿 (@_UzbekFootball) July 2, 2025

De adelbrieven die de jonge Oezbeek kan voorleggen zijn er in grote getale. Zo was hij op 16-jarige leeftijd de jongste speler ooit in de Super League van zijn land. Hij is kapitein bij zijn nationale jeugdploeg en staat te boek als een groot talent.

Hij zou beschikken over heel wat technische vaardigheden en koppelt die aan een unieke visie en heel wat passie voor het spel. Ideaal om ook bij een ploeg als Royal Antwerp FC zijn kunnen te laten zien? Dat valt nog af te wachten.