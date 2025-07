In de belangstelling van Gent en Antwerp, maar coach is duidelijk over toekomst

Antwerp en KAA Gent trokken een tijdje terug aan zijn mouw, maar het ziet er naar uit dat Rik De Mil gewoon bij Charleroi zal blijven. En dus binnenkort ook Europa in mag, want er staan voorrondes in de Conference League op het programma.

Rik De Mil is stilaan aan een mooie opmars bezig in zijn carrière als coach. Dat heeft hem ondertussen ook bij Charleroi gebracht. Daar zette hij afgelopen seizoen heel mooie resultaten neer.

Europees voetbal

Het team werd zevende in de competitie, won de Europe Play-offs en wist zich voorbij Genk naar Europees voetbal te worstelen. En dus is er binnenkort voetbal in de Conference League voor Rik De Mil en de Zebra's.

Zijn goede prestaties hadden hem de voorbije weken op de radar gebracht bij Antwerp en KAA Gent, maar de 43-jarige trainer ging daar uiteindelijk niet op in en bleef bij Charleroi.

Geen akkoord met Antwerp

"Mijn werk is nog niet af bij Charleroi", aldus De Mil in Het Belang van Limburg dit weekend. Nochtans stond hij de voorbije maanden toch vrij dicht bij een topclub. "Er zijn gesprekken geweest met Overmars en Jacques, maar er was geen akkoord."

Ook Gent was een optie, maar van een akkoord was ook daar geen sprake. Als er nog eens een topclub komt aankloppen, dan zijn er wel afspraken gemaakt met Bayat. Over wat die precies inhouden, wilde De Mil niet over in zijn kaarten laten kijken.