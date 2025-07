Anderlecht-coach Besnik Hasi is veranderd ten opzichte van vorig seizoen: "Dat is voor sommigen wel wennen..."

Besnik Hasi is met Anderlecht op stage vertrokken. Hij is naar eigen zeggen harder dan vorig seizoen geworden, iets waar vooral nieuwkomers aan moeten wennen.

Besnik Hasi is ondertussen op oefenstage vertrokken met Anderlecht. Er leken twijfels te zijn rond de trainer na vorig seizoen, maar het bestuur besloot om hem het vertrouwen te geven.

"Ik had geen twijfels, maar ook geen verwachtingen", zegt Hasi over zijn verlengd verblijft bij Het Nieuwsblad. "Vorig seizoen probeerde ik dit team nieuw leven in te blazen en sommige jongens maakten progressie."

"Nu heb ik een langere voorbereiding. We hebben conclusies getrokken over wat we misten vorig seizoen: intensiteit, snelheid, mentaliteit... Dat pakken we nu samen aan", gaat hij verder. En dat doet de coach op zijn eigen manier.

"Ik ben harder dan vorig seizoen", geeft hij toe. "Da’s voor sommigen wel wennen, zeker voor de nieuwkomers. Ik ben streng op het veld, maar ook in individuele gesprekken. We hebben kwaliteiten, maar de spelers moeten beter worden."

"Qua verbetenheid, fysieke conditie,... We trainen ook elke dag twee keer. Iedereen moet klaar zijn om snel drie matchen per week te kunnen spelen. De jongens moeten mee in dat verhaal en elkaar pushen", besluit Hasi.