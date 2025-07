Straks grote kuis bij Anderlecht, Besnik Hasi noemt namen: "Er is al geanticipeerd op hun vertrek"

Anderlecht moet zijn kern nog opschonen. Met 35 vertrokken ze op stage, maar er is niet voor iedereen plaats.

Anderlecht is aan een drukke zomer bezig. Maandag vertrok de groep op oefenkamp naar Nederland. Besnik Hasi nam maar liefst 35 spelers meer.

Maar er is uiteraard geen plaats in de kern voor 35 spelers, en dat beseffen ze allemaal bij paars-wit. Hasi zal spelers moeten teleurstellen. Er werden al zes spelers aangetrokken, maar op uitgaand vlak blijft het heel stil.

"Verschaeren, Leoni, Stroeykens, Rits... Ze hebben allemaal maar één jaar meer", weet ook Besnik Hasi. De contracten van heel wat spelers lopen af. "Er is geanticipeerd op hun vertrek, maar die jongens geven nu wel alles."

"Als zij gaan, zijn hun opvolgers al hier", stelt Hasi vast. "Als anderen zoals Dolberg worden verkocht, wordt er werk gemaakt van opvolgers."

"Luis Vazquez zit trouwens ook in een goeie vibe. Hij scoorde al in alle oefenmatchen en werkt hard voor de ploeg. We willen ook veel meer concurrentie in de spits", besluit hij. Een duidelijke hint van de coach...