Charleroi lijkt stilaan klaar voor Conference League: Belgische profclub krijgt zware nederlaag aan de broek

Het aantal oefenwedstrijden in de Jupiler Pro League neemt stilaan opnieuw toe. Binnenkort is er voor Charleroi een levensbelangrijke wedstrijd in de voorrondes van de Conference League en dus bereiden zij zich extra voor.

Sporting Charleroi nam het in zijn derde oefenwedstrijd achter gesloten deuren op tegen Beveren uit de Challenger Pro League. Dat leverde een 4-1 overwinning op voor de Zebra's tegen de tweedeklasser. In een leuke oefenwedstrijd was het Stulic die vlak voor rust voor de 1-0 zorgde. Na de pauze was er Dabbagh met een tussenversnelling en een snelle 3-0 voor Charleroi. Met hoeveel won Charleroi van Beveren? Ook Descotte wist zijn doelpuntje nog mee te pikken voor de Carolo's, die daarna ook nog op zoek gingen naar een vijfde doelpunt. Aan de overkant was het Mertens die vanop de strafschopstip de eer nog wist te redden: 4-1. Nos Zèbres se sont imposés 4-1 ce jour, lors de leur troisième match amical (à huis clos) face au @SKBeveren. 👊



🔗 https://t.co/DX1DnDrfCQ#RCSC ⚫️⚪️ pic.twitter.com/u1X5SaA3Tx — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) July 8, 2025 Basiself Charleroi: Koné, Keita, Dragsnes, Rogelj, M.Boukamir, Camara, Romsaas, A.Boukamir, Guiagon, Bernier (C), Stulic Invallers Charleroi: Mbenza, Dabbagh, Nzita, Defourny (G), Prunier, Denuit, Kera, Closset (G), Okumu, Mayoka Tika, Stanic, Sylla, Goerge, Descotte Basiself Beveren: Reus, Najim, Servais, De Schryver, Michiwaki, Dewaele, Jans, Brüls, Stassin, Westerlinck, Antunes Beveren vanaf minuut 60: Reus, Boone, Janssens, Mawete, Ouedraogo, Ertürk, Van Hecke, Mertens, Bobson, Maes, s’Jongers