Patrick Goots komt met belangrijk transferadvies voor Antwerp

Antwerp pakte een punt tegen Union, maar moet nu al naar Genk. De kern oogt smal, vooral achterin. Patrick Goots waarschuwt dat versterking nodig is.

Antwerp speelde zijn eerste wedstrijd van het seizoen 1-1 gelijk tegen Union SG. Toch een knap resultaat op de Bosuil, waar Promise David nog een strafschop miste.

Maar The Great Old zit niet met het makkelijkste schema. Dit weekend speelt Antwerp al op verplaatsing tegen KRC Genk, dat een prima wedstrijd speelde tegen Club Brugge, maar de zege toch uit handen gaf.

"Ik verwacht dat Antwerp ook nu weer vanuit een goede organisatie zal spelen, net als tegen Union op de openingsspeeldag. Dat puntje tegen de landskampioen zal de ploeg zeker vertrouwen geven", zegt Patrick Goots bij Gazet van Antwerpen.

Al zijn er nog zorgen bij The Great Old. De club zag al heel wat spelers vertrekken, vooral ervaren pionnen. Momenteel zitten ze met slechts twee centrale verdedigers in de kern.

"Maar net als bij Westerlo mag er ook bij Antwerp achteraan nog iets bijkomen. Bozhinov wag goed tegen Union, maar een duel met Arokodare wordt nog een ander paar mouwen", besluit Goots.