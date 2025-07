'Deal zo goed als rond: dit zijn alle details van de transfer van Fedde Leysen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De transfer van Fedde Leysen van Union Saint-Gilloise naar Bologna is officieel rond. De Belgische verdediger trekt naar de Serie A voor een bedrag van vijf miljoen euro, waarmee Union een mooie winst boekt op een transfervrije aanwinst.

Zijn opmars bij Union SG

Leysen kwam twee jaar geleden gratis over van PSV en groeide bij Union uit tot een vaste waarde in de defensie. Zijn betrouwbaarheid, tactisch inzicht en veelzijdigheid maakten hem tot een onmisbare schakel in het elftal van Sébastien Pocognoli.

De transferdetails

Volgens Transferfeed betaalt Bologna vijf miljoen euro voor Leysen, die nog tot 2026 onder contract lag bij Union, met een optie tot 2027. Zijn marktwaarde wordt geschat op drie miljoen euro, wat wijst op een sterke onderhandelingspositie van de Brusselse club.

Waarom Bologna hem wilde

Bologna volgde Leysen al geruime tijd en stuurde scouts naar de Supercup tegen Club Brugge, waar hij indruk maakte. Zijn vermogen om zowel in een viermans- als driemansverdediging te functioneren, maakt hem een strategische aanwinst voor de Italiaanse club.

Impact op Union SG

Met het vertrek van Leysen verliest Union SG opnieuw een basisspeler, na eerdere exits van Sadiki, Machida en Moris. De club moet nu op zoek naar een nieuwe centrale verdediger, maar beschikt dankzij de transfer over extra financiële slagkracht.

Een stap hogerop voor Leysen

Voor Leysen betekent deze transfer een belangrijke stap in zijn carrière. De Serie A biedt een hoger niveau en meer internationale exposure. Als hij zich snel aanpast, kan hij uitgroeien tot een vaste waarde in het Italiaanse voetbal.

Wat brengt de toekomst?

De overstap naar Bologna opent nieuwe deuren voor Leysen. Zijn ontwikkeling zal nauwlettend gevolgd worden, zowel door Belgische fans als door clubs uit grotere competities. Union SG zal intussen moeten bouwen aan een nieuwe defensieve kern.