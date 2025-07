Belgisch fenomeen van Club Brugge krijgt aandacht van Chelsea, Inter en Monaco: dit seizoen eerste minuten in JPL?

Soms gaat het snel in een carrière. Of wat goed is, komt snel. Op dat gebied mogen we zeker ook het immense talent van Jesse Bisiwu aanstippen. De jongeling zet ook deze zomer grote stappen in zijn ontwikkeling bij Club Brugge.

In het Belgische jeugdvoetbal duiken regelmatig namen op waarvan men zegt: "Die moet je gezien hebben." Jesse Bisiwu is zo iemand. De 17-jarige winger van Club NXT geldt in Westkapelle al even als een ruwe diamant, maar begint die belofte nu ook steeds vaker op het veld in te lossen.

Op het afgelopen EK eind mei in Albanië maakte de jongeling ook heel wat indruk. Dat leverde hem een plaatsje op in het team van het Europees Kampioenschap, tussen de hele fine fleur van het jonge geweld van de toplanden.

Elftal van het afgelopen EK U17

Winnaar Portugal had vijf namen in het elftal, terwijl ook Frankrijk, België en Italië waren vertegenwoordigd. Naast Bisiwu was ook ene Nathan De Cat opgenomen in het elftal - zie wat hij al liet zien op de openingsspeeldag voor RSC Anderlecht.

Bisiwu heeft dan ook al heel wat adelbrieven om voor te leggen. Zijn explosiviteit in de eerste meters wordt alom geroemd en hij heeft een goede dribbel in huis. Hij heeft veel balgevoel en de nodige flair om mensen mee uit te kappen.

Jesse 𝗕𝗶𝘀𝗶𝘄𝘂 (LW/08’)



Bisiwu will start the season with the NXT but should get minutes with the A team. Elastic 1v1 dribbler, long legs, quick burst, gets shots off early



Still raw — needs to mature and improve defensively, but the talent is real. Often compared to Yamal. https://t.co/uCnJoKTHmm pic.twitter.com/x50knehDC0 — Nils (@NilsStrpn) July 30, 2025

Vergelijkingen met Jérémy Doku of een jonge Khalilou Fadiga worden al eens gemaakt, maar Bisiwu lijkt aan het begin van een heel mooie carrière te staan - zoveel is nu al duidelijk, al moet hij natuurlijk nog stappen maken in de ontwikkeling.

Welke scout je het ook vraagt ergens ter wereld, overal krijgt hij veel plusjes op zijn rapport. Hij wordt gezien als een van de grootste talenten van de jaargang 2008 en dat is zeker met recht en reden, want ook zijn rendement is omhoog gegaan.

Jesse Bisiwu is one of Belgium’s most exciting prospects.



A true standout at the Euro U-17, he’s part of a highly promising 2008-born Belgian generation alongside Nathan De Cat, Lucca Brughmans, Noah Fernandez, Jessi Da Silva, Brent Jonkers, and August De Wannemacker. 🇧🇪 pic.twitter.com/VYA4AmtICs — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) July 25, 2025

Zijn marktwaarde is volgens Transfermarkt ondertussen al verdubbeld richting 300.000 euro, maar eens hij een keertje zou mogen meespelen bij de A-ploeg van Club Brugge gaat dat bedrag uiteraard exponentieel de hoogte in.

De jongeling ligt nog tot juni 2027 onder contract bij Club Brugge en noch speler noch de club willen elkaar op dit moment lossen, zeker gezien zijn toekomst er steeds beter uit ziet. Vorig jaar speelde hij bij Club NXT 21 wedstrijden in de Challenger Pro League.

Rendement omhoog

Daarin was hij goed voor twee goals en evenveel assists, die vooral op het einde van het seizoen vielen. Met die goede vorm bewees hij - naast zijn wedstrijden op hoog niveau in de Youth League - dat hij tot veel in staat was.

Zijn goede prestaties hebben hem ook veel interesse opgeleverd, want onder meer Chelsea, Internazionale en Monaco hebben hem ondertussen al op de radar staan. Via Monaco is niet uit te sluiten dat hij zijn eerste minuten op het hoogste niveau bij Cercle Brugge in Jan Breydel zou maken.

Maar het zou ook zomaar voor Club Brugge zijn, want na het vertrek van Chemsdine Talbi is er een plaatsje op de flank vrijgekomen. In de voorbereiding mocht Bisiwu bovendien mee naar Londen voor de oefenstage.

Dit seizoen de doorbraak in A-kern?

Het plan is hem vooral uit te spelen bij Club NXT in het volgende seizoen, maar hier en daar ook te laten proeven van de A-kern. Op die manier zou een van de grootste talenten van het Belgisch voetbal een nieuwe stap kunnen zetten.

Club Brugge haalde hem vijf jaar geleden weg bij OH Leuven, waar hij sinds zijn zesde speelde. Nu lijkt hij dus op weg naar een nieuwe stap in zijn ontwikkeling. Eentje om in de gaten te houden, zoveel is duidelijk.