Denis Odoi geeft de echte reden voor zijn vertrek bij Antwerp

Denis Odoi zit al sinds begint juli zonder club nadat hij afscheid nam van Antwerp. Nu komt hij nog eens terug op zijn beslissing om te vertrekken.

Denis Odoi heeft deze zomer besloten om zijn contract bij Antwerp te laten ontbinden. Een opvallende keuze, maar hij heeft er uiteraard ook zijn redenen voor. Dan gaat het voornamelijk over de lange autoritten.

"Zowel fysiek als mentaal was het zwaar om elke dag om 6 uur op te staan, anderhalf tot twee uur in de auto te zitten, performant te zijn en dan nog te moeten terugrijden", opent hij bij Het Nieuwsblad. "Af en toe bleef ik in Antwerpen op appartement en dat was op zich wel plezant, maar ik wil natuurlijk ook bij mijn gezin zijn, zelfs al maken de kinderen me soms gek."

"Ik had het gevoel dat ik geen controle meer had over mijn leven. Ik was overal en nergens en daar voelde ik me niet goed bij. De blessures die ik opliep, waren daar ongetwijfeld ook aan gelinkt."

Er was sprake van een verhuis naar Antwerp, maar die kwam er uiteindelijk niet. "Ja, we hebben ook even gezocht, want Antwerpen is gewoon een vette stad, dat was zeker niet het probleem. Waarom we dan uiteindelijk toch niet zijn verhuisd? Dat is een goeie vraag", gaat Odoi verder.

"Misschien omdat de drang om nog een laatste buitenlands avontuur aan te gaan toch te groot was. Mijn – en onze - ervaring in Londen en bij Fulham is zo goed meegevallen dat ik dacht: ik wil nog eens een ander stukje van de wereld zien", besluit hij. Zo weten we ook meteen wat zijn plannen nog zijn...