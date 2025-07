Denis Odoi straks al terug naar Antwerp?

Denis Odoi is transfervrij en zoekt een nieuw avontuur. Australië of Japan lonken, maar zelfs een terugkeer naar Antwerp sluit hij niet uit.

Denis Odoi vertrok aan het begin van de zomer bij Antwerp. Hij wil graag nog een buitenlands avontuur aangaan, maar het belangrijkste is voor hem om nog te blijven voetballen. Voorlopig loopt de zoektocht naar een nieuwe ploeg niet bepaald vlot.

Hij heeft wel landen in gedachten. "Australië spreekt me aan. Japan ook. Een paar mensen begonnen over Mexico - Spaans leren zie ik ook nog wel zitten. Over Saoedi-Arabië heb ik gezegd dat het mij niet interesseert", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

"Op dit moment is het allemaal gewoon heel onduidelijk", gaat Odoi verder. "Stel dat ik op 20 augustus nog niks heb… Ik durf niet uit te sluiten dat ik gewoon opnieuw in België speel."

Odoi was al bij onder meer OH Leuven, Anderlecht, Club Brugge, Lokeren en Antwerp actief in België. Zelfs tegen een héél opvallende zegt hij nog geen nee.

"Dat ik dan opnieuw bij Antwerp teken? Ik sluit echt niks uit. Al zal het dan toch niet tegen dezelfde voorwaarden zijn. En ik weet ook niet of de club er voor open zou staan", besluit Odoi.