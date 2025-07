Het aartsmoeilijke programma van ambitieuze promovendus begon met 'nuttig puntje'

Wie anders dan Jelle Vossen bezorgde Zulte Waregem in minuut 100 nog een puntje tegen KV Mechelen? De goalgetter werd vorig jaar topschutter in de Challenger Pro League, maar wil er ook staan in de Jupiler Pro League.

Een oude vos verleert zijn streken niet, zoveel is duidelijk. Of het dan gaat over bijzonder cool de 1-1 tegen de netten duwen vanaf elf meter, of meerdere tegenstanders tijdens de wedstrijd een gele kaart aansmeren na duels op de middenlijn.

Duwtje in de rug

Jelle Vossen kan het allemaal en toont zich op zijn leeftijd nog steeds een 'jong veulen'. Hij loopt achter alle ballen en werkt zo bijzonder hard voor de ploeg, waarbij hij zich opvallend vaak ook nog vrij diep achteruit laat zakken.

"Dit zorgt voor het extra duwtje in de rug", gaven zowel Vossen als coach Vandenbroeck achteraf aan. Want het vervolg van de eerste weken zou wel eens vrij zwaar kunnen gaan worden.

Dubbel gevoel?

Er volgen uitwedstrijden bij Westerlo en Anderlecht, daarna volgen nog Club Brugge (thuis), STVV (thuis) en Genk (uit) voor de eerste interlandbreak. "Dat is zwaar, maar we wilden ook een eerste match op verplaatsing en pakken nu al een goed punt in eigen huis", aldus de coach.

"Het is een beetje dubbel. Misschien is het beter om nu tegen een paar grote ploegen te spelen, omdat ze nog niet zo klaar zijn of met Europese matchen zitten."