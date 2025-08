🎥 Reclame van/voor DAZN valt in slechte aarde bij de fans, ook politiek blijft actief in de zaak

Dit weekend staat speeldag 2 in de Jupiler Pro League op het programma. Wie niet in het stadion is, zal de wedstrijden andermaal alleen maar via de app van DAZN kunnen bekijken. Het laatste woord lijkt nog niet gezegd.

DAZN heeft nog geen akkoord gevonden met de telecomoperatoren en zo blijft het een heet hangijzer of en waar de wedstrijden te zien zullen zijn. De supporters maken zich zorgen en zijn geen fan van de aanpak van de hele zaak en ook de politiek heeft zich ondertussen geroerd in het debat. @rob.beenders Ik vraag de economische inspectie een onderzoek te doen naar DAZN om de consumentenrechten te controleren ♬ origineel geluid - Rob Beenders De Economische Inspectie zal op vraag van Rob Beenders (Vooruit), federaal minister voor Consumentenbescherming, een onderzoek inrichten naar DAZN. Dat heeft hij zelf duidelijk gemaakt via zijn TikTok-account. Ondertussen maakte DAZN voor speeldag 1 de nodige reclame via de eigen kanalen, al kregen ze daar ook meteen heel wat zure commentaar over zich heen. @dazn_be 😍 | We’re back, baby! 🔥 #jpl #antusg #wereback ♬ origineel geluid - DAZN Belgium 🇧🇪 Zo werd er zelfs ook reclame gemaakt op TikTok. "Voetbal moet gratis zijn", klonk het toen ook onder meer. De vraag lijkt eens te meer wat er de komende dagen of weken gaat gebeuren.