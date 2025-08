Nicky Hayen ziet voor tweede week op rij zelfde probleem bij Club Brugge: "Spelers moeten dat beseffen"

Club Brugge werd met de neus op zijn - huidige - limieten gedrukt. Door het wegvallen van Jashari en Ordonez en het nog niet volledig klaar zijn van de inkomende transfers heeft blauw-zwart een pak kwaliteitsverlies geleden. Nicky Hayen moet ervoor zorgen dat zijn ploeg tegen woensdag wel klaar is.

Dat wordt - zoals u wel kan vermoeden - geen makkelijke opdracht. In Mechelen was het niet goed. Aanvallend waren er weinig creativiteit of vloeiende patronen te bespeuren. Veel voorzetten, dat wel, maar... Vermant is nu niet de spits die daar veel aan heeft.

Ploeg is niet compleet

"De ploeg is nog niet compleet", zei Nicky Hayen na de match. "Er zijn nieuwe jongens die nog maar 15 of 30 minuten aankunnen. Hoe we klaar gaan zijn tegen woensdag voor Salzburg? We moeten klaar zijn en we zullen ook klaar zijn", zei hij met overtuiging.

Al hebben we daar ook onze bedenkingen bij. Romero viel door de mand, Onyedika zit duidelijk ook niet helemaal goed in zijn vel en Vermant is niet de spits van eind vorig seizoen. Da's veel, zeker omdat Meijer, Stankovic en Tresoldi ook nog niet fysiek 100 procent zijn.

Hayen zag ook de gebreken. "Net als vorige week kwam de echte intensiteit er bij ons pas in het laatste halfuur. Woensdag moet die drive er 90 minuten zijn, maar de spelers moeten dat zelf ook beseffen. Deze nederlaag had in ieder geval niet gehoeven."

Forbs lichtpunt, maar...

Club werd ook slag om slinger in de rug gepakt. Mechelen dook bij elk balverlies in de rug van de hoog staande defensie. "We hebben niet secuur verdedigd, dat is wel duidelijk", zuchtte Hayen. "Ordonez was er niet bij, de situatie is wat ze is. We hebben erop gehamerd dat iedereen zijn defensieve taken moet doen. Ze moeten voor elkaar werken. Dat zijn werkpunten."

Wat wel een lichtpunt was: de wissels maakten wel degelijk een verschil. Vooral Forbs maakte een goeie indruk. "Maar hij is absoluut nog niet klaar om zelfs maar 45 minuten te spelen. Die jongen heeft de voorbije twee seizoenen ook heel weinig gespeeld he."