📷 OFFICIEEL Standard legt nieuwe aanvaller voor drie seizoenen vast

Standard heeft de komst van Timothé Nkada afgerond. De aanvaller speelt de komende drie seizoenen voor de Rouches.

Standard neemt Timothé Nkada over van Rodez Aveyron Football. De 26-jarige aanvaller, geboren in Lille, maakte bij Stade de Reims zijn professioneel debuut.

Hij werd uitgeleend aan Aalborg BK en US Orléans vooraleer hij richting Slovenië trok in 2023. Daar speelde hij bij FC Koper en scoorde 11 keer in 46 matchen.

Vorig seizoen werd hij naar Frankrijk getransfereerd. Bij Rodez Aveyron Football was hij in 32 wedstrijden goed voor 17 goals en 5 assists.

Timothé Nkada is de nieuwe spits van Standard

“Timothé is een snelle, mobiele aanvaller met een echte neus voor doelpunten. Hij eindigde vorig seizoen als derde topscorer in Ligue 2 en gaat nu zijn kwaliteiten in dienst stellen van ons team”, aldus Marc Wilmots.

“Na een heel mooi seizoen bij Rodez was het project van Standard voor mij de beste optie. Ik kijk er naar uit om deze nieuwe uitdaging aan te gaan en de club te helpen om haar doelstellingen te bereiken”, vult Nkada zelf aan.