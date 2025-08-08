"Waarschuwing": Hein Vanhaezebrouck haalt duidelijke statistiek van Club Brugge boven

Club Brugge zegevierde woensdag tegen Salzburg. Voor Hein Vanhaezebrouck is de zaak nog lang niet geklonken.

Club Brugge is een totaal andere ploeg dan vorig jaar. Hein Vanhaezebrouck ziet dat Nicky Hayen nog heel veel werk heeft om het niveau van vorig jaar te halen.

“Met de ploeg van vorig seizoen zag ik ze in Salzburg met 0-3, 0-4 winnen”, is Vanhaezebrouck heel erg duidelijk in Het Nieuwsblad na de match in de voorronde van de Champions League.

De analist kijkt uit of er nog een extra verdediger binnengehaald wordt en als Onyedika zal vertrekken. Of zal blauwzwart de kat uit de boom kijken?

Kwalificatie tegen Salzburg is nog niet binnen

“ De vraag is of ze nog iets gaan doen qua versterking of wachten ze misschien tot de definitieve kwalificatie voor de league phase van de Champions League?”

Tegen Salzburg is de zege zeker nog niet binnen. De jonge Oostenrijkse ploeg heeft een enorme drive en is zeer gevaarlijk in de omschakeling.

“In het laatste kwartier stond Club nog acht doelpogingen toe. Dat is veel en zou een waarschuwing moeten zijn”, besluit Vanhaezebrouck.