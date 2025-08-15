KAA Gent-coach Ivan Leko dolgelukkig, en daar heeft Anderlecht voor gezorgd

KAA Gent-coach Ivan Leko dolgelukkig, en daar heeft Anderlecht voor gezorgd
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht-Gent wordt uitgesteld door de Europese campagne van paars-wit. Gent-coach Ivan Leko ziet het als een voordeel, gezien de transfers die nog op til zijn.

Anderlecht stootte door naar de play-offs van de Conference League. Die worden tegen AEK Athene gespeeld, met volgende week al de thuiswedstrijd. Dit heeft ook gevolgen voor KAA Gent.

Want de wedstrijd Anderlecht-Gent van volgend weekend wordt uitgesteld. Gent-coach Ivan Leko is hier blij mee. "Dat is absoluut een voordeel voor ons", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

"Ik had liever alle wedstrijden tot dan uitgesteld. Dat is gewoon de waarheid. Er zijn nog spelers die ons moeten komen versterken, er zijn nog spelers die moeten vertrekken."

Ivan Leko ziet wedstrijd tegen Anderlecht graag uitegesteld worden

"En natuurlijk... je traint doorheen de week om in het weekend een match te spelen, maar in onze situatie is dat uitstel gewoon een voordeel", besluit Leko.

Dit weekend nemen de Buffalo's het op tegen KV Mechelen, wat ook niet de makkelijkste opdracht zal zijn. De wedstrijd wordt zaterdag om 18u15 gespeeld Achter de Kazerne.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Conference League
Conference League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KAA Gent

Meer nieuws

Slecht nieuws wordt bevestigd voor Anderlecht en Besnik Hasi

Slecht nieuws wordt bevestigd voor Anderlecht en Besnik Hasi

16:30
'Voormalige Westerlo-speler gaat knaltransfer maken van 20 miljoen euro'

'Voormalige Westerlo-speler gaat knaltransfer maken van 20 miljoen euro'

16:45
Voormalige Anderlecht-speler neemt opvallende rol op zich bij Union SG

Voormalige Anderlecht-speler neemt opvallende rol op zich bij Union SG

15:00
2
Besnik Hasi zet drie bekritiseerde spelers zeer duidelijk uit de wind

Besnik Hasi zet drie bekritiseerde spelers zeer duidelijk uit de wind

15:15
1
Zware tegenslag voor groot talent van KV Mechelen: "Spijtig wat hem overkomt"

Zware tegenslag voor groot talent van KV Mechelen: "Spijtig wat hem overkomt"

14:20
1
Sébastien Pocognoli vreest: drie afwezigen voor match tegen Standard, blessure middenvelder erger dan verwacht

Sébastien Pocognoli vreest: drie afwezigen voor match tegen Standard, blessure middenvelder erger dan verwacht

16:00
Nieuwe versterking voor KVM-defensie, Vanderbiest sluit wonderen uit: "Ik zit niet sinds gisteren in het voetbal, hè" Interview

Nieuwe versterking voor KVM-defensie, Vanderbiest sluit wonderen uit: "Ik zit niet sinds gisteren in het voetbal, hè"

13:45
1
Komt zijn transfer er eindelijk? 'Italiaanse topclub wil doorduwen voor Senne Lammens'

Komt zijn transfer er eindelijk? 'Italiaanse topclub wil doorduwen voor Senne Lammens'

15:30
2
Besnik Hasi onder de indruk van aanwinst Ozcan... al is er nog een lastig probleem

Besnik Hasi onder de indruk van aanwinst Ozcan... al is er nog een lastig probleem

13:00
2
OFFICIEEL: Overbodige Beerschot-middenvelder gaat opvallend nieuw avontuur aan

OFFICIEEL: Overbodige Beerschot-middenvelder gaat opvallend nieuw avontuur aan

15:45
Stevige bocht? 'Gent ziet af van transfer en wil niet meer shoppen bij JPL-concurrent'

Stevige bocht? 'Gent ziet af van transfer en wil niet meer shoppen bij JPL-concurrent'

12:00
LIVE: OH Leuven en Genk vechten straks al een belangrijk robbertje uit

LIVE: OH Leuven en Genk vechten straks al een belangrijk robbertje uit

13:26
Stroeykens zit met het hoofd elders, Saliba recht de rug: ons rapport van de Anderlecht-spelers tegen Sheriff Tiraspol

Stroeykens zit met het hoofd elders, Saliba recht de rug: ons rapport van de Anderlecht-spelers tegen Sheriff Tiraspol

11:40
'Club Brugge betaalt 10 miljoen euro voor nieuwe aanvaller'

'Club Brugge betaalt 10 miljoen euro voor nieuwe aanvaller'

14:00
8
Pro League grijpt in na Europese kwalificatie RSC Anderlecht en Club Brugge

Pro League grijpt in na Europese kwalificatie RSC Anderlecht en Club Brugge

09:30
Twee ploegen rechtstreeks in de Champions League? Club Brugge en Anderlecht staan voor belangrijke weken

Twee ploegen rechtstreeks in de Champions League? Club Brugge en Anderlecht staan voor belangrijke weken

11:00
8
"Dit voelt beschamend en frustrerend": KV Kortrijk ziet verdediger vertrekken

"Dit voelt beschamend en frustrerend": KV Kortrijk ziet verdediger vertrekken

13:30
Heeft Celine Van Ouytsel de liefde gevonden bij andere bekende Antwerpsupporter? De derde helft

Heeft Celine Van Ouytsel de liefde gevonden bij andere bekende Antwerpsupporter?

12:20
9
"Snelheid en constante dreiging": Cercle Brugge heeft offensieve versterking beet vanuit Engeland

"Snelheid en constante dreiging": Cercle Brugge heeft offensieve versterking beet vanuit Engeland

12:40
1
Done deal: bekend 'neefje van' (met verleden bij Gent) trekt van Genk naar Franse topclub

Done deal: bekend 'neefje van' (met verleden bij Gent) trekt van Genk naar Franse topclub

10:00
Moet Hasi belangrijke speler missen tegen AEK Athene? Dit zegt het reglement over de zaak

Moet Hasi belangrijke speler missen tegen AEK Athene? Dit zegt het reglement over de zaak

08:40
Zorgen om Romelu Lukaku voor Rode Duivels? Meer informatie sijpelt door

Zorgen om Romelu Lukaku voor Rode Duivels? Meer informatie sijpelt door

11:20
'Club Brugge aast op drie toptalenten en krijgt erg gemengd nieuws'

'Club Brugge aast op drie toptalenten en krijgt erg gemengd nieuws'

10:30
RSC Anderlecht weet wie hen in de weg staat op weg naar Europese groepsfase

RSC Anderlecht weet wie hen in de weg staat op weg naar Europese groepsfase

07:40
3
"Ik vrees nooit": 'Coach Charaï spreekt, maar Westerlo moet wel degelijk vrezen voor vertrek van nog een sterkhouder'

"Ik vrees nooit": 'Coach Charaï spreekt, maar Westerlo moet wel degelijk vrezen voor vertrek van nog een sterkhouder'

09:00
Opgelet KAA Gent en Antwerp: strijd om Champions' Play-offs zal verrassend spannend worden Analyse

Opgelet KAA Gent en Antwerp: strijd om Champions' Play-offs zal verrassend spannend worden

07:20
6
'Uitgaande transfer KAA Gent komt dichterbij: Nederlandse club in Europa klopt aan'

'Uitgaande transfer KAA Gent komt dichterbij: Nederlandse club in Europa klopt aan'

08:00
5
'Pocognoli heeft een probleem en moet vijf spelers Champions League ontzeggen'

'Pocognoli heeft een probleem en moet vijf spelers Champions League ontzeggen'

08:20
Kassa kassa? 'Nieuwe miljoenentransfer komt stap dichterbij voor Club Brugge'

Kassa kassa? 'Nieuwe miljoenentransfer komt stap dichterbij voor Club Brugge'

07:30
Steeds meer interesse voor Louis Patris, die nog maar pas door Anderlecht werd verkocht aan Sint-Truiden

Steeds meer interesse voor Louis Patris, die nog maar pas door Anderlecht werd verkocht aan Sint-Truiden

21:40
Chelsea-spelers komen met mooi gebaar richting familie van overleden Diogo Jota

Chelsea-spelers komen met mooi gebaar richting familie van overleden Diogo Jota

07:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/08: Patris - Dussenne

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/08: Patris - Dussenne

21:40
Ex-speler van Charleroi op weg naar de Premier League!

Ex-speler van Charleroi op weg naar de Premier League!

06:30
RSC Anderlecht laat Europese overwinning van het brood stelen

RSC Anderlecht laat Europese overwinning van het brood stelen

20:54
OFFICIEEL: KAA Gent grijpt naast aanvallende versterking, die voor Eredivisie-club kiest

OFFICIEEL: KAA Gent grijpt naast aanvallende versterking, die voor Eredivisie-club kiest

22:30
1
Vertrekt hij nog bij La Louvière? Sterkhouder kan transfer maken naar Zwitserland

Vertrekt hij nog bij La Louvière? Sterkhouder kan transfer maken naar Zwitserland

23:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
OH Leuven OH Leuven 20:45 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 16/08 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 16/08 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 16/08 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 17/08 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 17/08 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 17/08 Antwerp Antwerp
Cercle Brugge Cercle Brugge 17/08 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

YoniVL YoniVL over Komt zijn transfer er eindelijk? 'Italiaanse topclub wil doorduwen voor Senne Lammens' DKMA DKMA over 'Club Brugge betaalt 10 miljoen euro voor nieuwe aanvaller' Stefaan_82 Stefaan_82 over Twee ploegen rechtstreeks in de Champions League? Club Brugge en Anderlecht staan voor belangrijke weken Andreas2962 Andreas2962 over Heeft Celine Van Ouytsel de liefde gevonden bij andere bekende Antwerpsupporter? poestexas poestexas over Besnik Hasi zet drie bekritiseerde spelers zeer duidelijk uit de wind JaKu JaKu over 'Uitgaande transfer KAA Gent komt dichterbij: Nederlandse club in Europa klopt aan' Mr bacardi Mr bacardi over Nieuwe versterking voor KVM-defensie, Vanderbiest sluit wonderen uit: "Ik zit niet van gisteren in het voetbal, hè" JBond JBond over Besnik Hasi onder de indruk van aanwinst Ozcan... al is er nog een lastig probleem YoniVL YoniVL over Voormalige Anderlecht-speler neemt opvallende rol op zich bij Union SG JHH JHH over Westerlo-coach Charaï reageert duidelijk op vertrek van sterkhouder Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved