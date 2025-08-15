KAA Gent-coach Ivan Leko dolgelukkig, en daar heeft Anderlecht voor gezorgd

Anderlecht-Gent wordt uitgesteld door de Europese campagne van paars-wit. Gent-coach Ivan Leko ziet het als een voordeel, gezien de transfers die nog op til zijn.

Anderlecht stootte door naar de play-offs van de Conference League. Die worden tegen AEK Athene gespeeld, met volgende week al de thuiswedstrijd. Dit heeft ook gevolgen voor KAA Gent.

Want de wedstrijd Anderlecht-Gent van volgend weekend wordt uitgesteld. Gent-coach Ivan Leko is hier blij mee. "Dat is absoluut een voordeel voor ons", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

"Ik had liever alle wedstrijden tot dan uitgesteld. Dat is gewoon de waarheid. Er zijn nog spelers die ons moeten komen versterken, er zijn nog spelers die moeten vertrekken."

Ivan Leko ziet wedstrijd tegen Anderlecht graag uitegesteld worden

"En natuurlijk... je traint doorheen de week om in het weekend een match te spelen, maar in onze situatie is dat uitstel gewoon een voordeel", besluit Leko.

Dit weekend nemen de Buffalo's het op tegen KV Mechelen, wat ook niet de makkelijkste opdracht zal zijn. De wedstrijd wordt zaterdag om 18u15 gespeeld Achter de Kazerne.