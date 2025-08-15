Voormalige Anderlecht-speler neemt opvallende rol op zich bij Union SG

Er is anderhalf jaar geleden een einde gekomen aan de carrière van Andy Kawaya als speler. Toch blijft hij actief in het professionele voetbal.

Op 4 november 2014 maakte Andy Kawaya zijn debuut tegen Arsenal. De linkervleugelspeler werd ingebracht tijdens de rust en had veel problemen veroorzaakt voor onder andere Alexis Sanchez, Mikel Arteta (die toen nog speelde) en het team. Ondanks een 3-0 achterstand, kwam Anderlecht terug tot op 3-3 tijdens een historische avond, waar Kawaya de opstand leidde met een assist voor Anthony Vanden Borre bij de 3-1.

Vandaag volgen de twee spelers een vergelijkbaar traject. Terwijl Vanden Borre al zijn ervaring op hoog niveau meebrengt naar RAAL, doet Kawaya nu hetzelfde met de jeugd van Union Saint-Gilloise.

Gericht op menselijkheid

Op zijn sociale media bevestigde de voormalige speler van Anderlecht dat hij aan het hoofd staat van de mentale en sociale begeleiding in de Player Care-afdeling van de academie van Union Saint-Gilloise.

"Ik heb het geluk gehad Clara Baiwir en Jean-Francois Lenvain als voorbeelden te hebben gehad gedurende anderhalf jaar in de academie, en nu neem ik het stokje over met een duidelijk doel: elite-individuen ontwikkelen. De atleet zal er enorm van profiteren", legt hij uit.

"Ik geloof sterk in het idee dat een carrière in de eerste plaats buiten het veld wordt opgebouwd, in het dagelijks leven. Via mijn ervaring als speler en mijn academische vorming, heb ik de ambitie om de atleten van RUSG te begeleiden in de ontwikkeling van hun volledige identiteit", besluit Kawaya.