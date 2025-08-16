Guillaume Gillet haalt uit naar ex-bestuur van Anderlecht: hij onthult hoe het eraan toe ging

Guillaume Gillet, ex-Anderlecht-speler en voormalig trainer van de RSCA Futures, kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn periode als T1 in Neerpede. Hij leerde er veel van, maar kwam op een slecht moment bij Anderlecht terug.

De omstandigheden waarin hij werkte, waren volgens Gillet bijzonder lastig. “Met de Denen Jesper Fredberg en Brian Riemer werd enkel aan de eerste ploeg gedacht. De Futures en Neerpede interesseerden hen totaal niet. Ik heb één vergadering met Fredberg gehad, pas op het einde van het seizoen, en daar moest ik zelfs voor vechten", zegt hij bij Sudpresse.

Achteraf beseft hij dat hij misschien nog meer had moeten inzetten op communicatie tussen alle partijen. Toch bewaart hij positieve herinneringen: “Ik ben trots dat ik met spelers heb gewerkt die nu op het hoogste niveau presteren, zoals Camara, Stassin, Engwanda, Sadiki en Degreef.”

Toch nog terugkeer?

Over een mogelijke terugkeer naar Anderlecht was Gillet zeker niet afkerig. “Ik heb geprobeerd contact op te nemen met Besnik Hasi, onder wie ik veel heb gewerkt bij Anderlecht en Olympiacos. Ik bewonder zijn aanpak en had graag met hem samengewerkt, zeker in mijn club. Maar daar is jammer genoeg niets van gekomen.”

Ook een rol in de jeugdopleiding van Neerpede spreekt hem aan. “Zelfs bij de U13, U14 of U15 zou ik gemotiveerd zijn om jonge spelers te begeleiden. Maar daarvoor moet de club het natuurlijk ook willen.”

Ondanks de gemiste kansen blijft Gillet vastberaden over zijn toekomst. “Ik wil absoluut nog trainer worden. Die ambitie laat me niet los.”