Sportief directeur OH Leuven zeer tevreden met aanwinst: dit heeft hij te zeggen

Noë Dussenne, die twee jaar geleden naar Lausanne Sport in Zwitserland vertrok, keert terug naar de JPL. Hij tekende bij OH Leuven. Bij de Leuvenaars zijn ze daar héél erg tevreden mee, zoveel is duidelijk.

Noë Dussenne had Standard in de zomer van 2023 verlaten als aanvoerder. Hij besloot om transfervrij naar het Zwitserse Lausanne Sport te trekken.

Daar was hij vorig seizoen bij de betere spelers uit de competitie, maar nu keert hij terug naar ons land. Bij OH Leuven moet hij voor ervaring achterin gaan zorgen en tekende voor drie seizoenen.

De Leuvenaars zijn teleurstellend aan het seizoen begonnen met 1 op 12 en David Hubert riep al meermaals om versterkingen.

OH Leuven haalt verdedigende versterking in huis

Sportief verantwoordelijke Gyorgy Csepregi is tevreden met de transfer van de centrale verdediger: “Met Noë Dussenne halen we niet alleen een kwaliteitsvolle verdediger in huis, maar vooral ook een echte leider, zowel op als naast het veld", klinkt het op de webstek van OH Leuven.

"Zijn jarenlange ervaring en kennis van onze competitie maken hem de ideale speler om onze jonge ploeg te helpen ontwikkelen. Noë combineert persoonlijkheid met de juiste mentaliteit en dankzij zijn kwaliteiten en leiderschap zal hij een belangrijke rol spelen in het verder uitbouwen van onze ploeg."