Antwerp-trainer Stef Wils moest twee keer onverwacht ingrijpen en zoekt naar de reden

Antwerp-trainer Stef Wils heeft tijdens zijn persconferentie meer uitleg gegeven over de bizarre krampen bij zijn Japanse verdediger Tsunashima. Tweemaal moest de verdediger halverwege de tweede helft het veld verlaten door plots opkomende krampen.

Wils gaf aan dat de club nog volop bezig is met het achterhalen van de oorzaak. "We proberen te begrijpen waarom hij na 65 à 70 minuten zulke krampen krijgt", zei de trainer aan GvA. Het is nog niet duidelijk of het aan het trainingsregime ligt of aan een andere factor.

De coach benadrukte dat het niet alleen vervelend is voor de speler zelf, maar ook voor het team. "Je wil niet telkens een verdediger voor een verdediger moeten wisselen en je wil ook geen wisselmoment opofferen, want je hebt er maar drie", aldus Wils.

Ambetant

Kleine aanpassingen worden momenteel getest om te zien of ze een oplossing kunnen bieden. De club wil zo snel mogelijk weten wat de oorzaak is, zodat het probleem kan worden verholpen.

Ondanks de krampen zijn Kouyaté en Tsunashima inzetbaar tegen Mechelen. Wils gaf aan dat het goed gaat met hen, maar dat de situatie rond de krampen bijzondere aandacht vraagt.

Het incident zet ook druk op de tactische keuzes van Wils. Een onverwachte wissel vanwege een blessure of kramp kan het verloop van een wedstrijd beïnvloeden, zeker in een periode waarin de trainer zijn selecties zorgvuldig wil beheren.