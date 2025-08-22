📷 Plaatjes kijken: de nieuwe look van Arthur Vermeeren (en de bus nemen is verleden tijd)

Arthur Vermeeren trok van Antwerp naar Atletico Madrid. Op zijn eerste dag werd hij er nog gespot op de lijnbus, maar dat is ondertussen in Leipzig totaal anders.

Arthur Vermeeren voelt zich duidelijk goed in zijn vel bij Leipzig. Ook zijn persoonlijke stijl en wagenkeuze trekken de aandacht, met een opvallende baard en een Porsche als nieuwe blikvangers.

Op sociale media viel Vermeerens nieuwe look meteen op. Zijn baard, die hij zonder veel nadenken liet staan, kreeg verrassend veel positieve reacties.



Haar op de kin

“Daar heb ik inderdaad veel reacties op gekregen. Sommigen vonden het grappig, maar ik krijg er ook veel complimenten over, hoor”, lacht hij bij Het Laatste Nieuws. “Ik heb er eigenlijk niet over nagedacht. Ik heb me gewoon eens niet geschoren en hem daarna gewoon laten staan.”

Toen Vermeeren net in Madrid arriveerde, werd hij gespot op een lijnbus, een beeld dat in Spanje voor verbazing zorgde. “Dat van Madrid was letterlijk de eerste dag. We wilden op stap gaan, ik kende mijn weg nog niet al te goed, dus nam ik gewoon de bus.”

Van lijnbus in Madrid naar Porsche in Leipzig

Dat vond Vermeeren heel normaal en deed hij bij Antwerp ook. “In Spanje vonden ze dat toen heel bijzonder, maar ik heb heel mijn jeugd de bus genomen, zelfs na mijn debuut bij Antwerp, zo speciaal vond ik dat dus niet.”

Inmiddels rijdt hij in een Porsche, een duidelijke upgrade die zijn sportieve vooruitgang onderstreept. “En nu heb ik inderdaad een nieuwe auto gekocht. Een soort cadeautje voor mezelf. (grijnst) Het is een leuke auto, moet ik zeggen.”