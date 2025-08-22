Verrips reageert na turbulente week waarin Dender Pupe en Scheidler liet vertrekken

FCV Dender staat voor een cruciale wedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven, na een turbulente week met enkele zware momenten. Doelman Michael Verrips reageert op het vertrek van twee sterkhouders en de druk die op het team rust.

De nederlaag tegen RSC Anderlecht en het vertrek van Aurélien Scheidler (Charleroi) en Joedrick Pupe (Vancouver Whitecaps FC) hebben diepe sporen nagelaten bij FCV Dender. De club verliest twee kernspelers in een fase waarin stabiliteit broodnodig is. Volgens Het Laatste Nieuws is vooral het offensieve compartiment een probleem op dit moment.

Eigen transfer

Doelman Michael Verrips erkent de impact van de uitgaande transfers. “Voor beide jongens is het een mooie stap in hun carrière die hen van harte gegund is,” aldus de doelman. “Voor ons als ploegmaats is het uiteraard zuur, want er is door hun vertrek veel kwaliteit die weg is.”

Hij benadrukt dat het nu aan de overige spelers is om de leegte op te vullen. Dat hij ook een lucratieve transfer kan maken houdt hem niet bezig. “Daar zit ik momenteel niet mee in mijn hoofd. Ik concentreer me honderd procent op mijn prestaties bij FCV Dender.”

Eerste zege pakken

De sportieve situatie is zorgwekkend. Dender scoorde tot dusver slechts één keer en mist met Berte en Nsimba belangrijke offensieve krachten. Nsimba is net terug van blessure, maar het is onzeker of hij klaar is voor een basisplaats. Verrips blijft diplomatiek. “Dat is een vraag voor de coach. Dat we slechts één keer scoorden, is een collectief probleem.”

De druk op het duel tegen Oud-Heverlee Leuven neemt toe. Hoewel de term ‘kelderkraker’ valt, nuanceert Verrips dat. “Het is wel logisch dat bij deze moeizame start de sfeer binnen de spelersgroep anders is,” stelt hij. “We moeten er nu zondag gewoon alles aan doen om een eerste zege te pakken.”

