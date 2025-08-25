Bondscoach Rudi Garcia verrast: deze JPL-spelers zitten in de voorselectie van de Rode Duivels

De Rode Duivels bereiden zich voor op de interlands tegen Liechtenstein en Kazachstan. Vrijdag maakt Rudi Garcia zijn selectie bekend, met verrassend veel JPL-spelers in de voorselectie.

Het seizoen is nog maar net begonnen of de eerste interlandperiode staat al voor de deur. De Rode Duivels zullen twee keer in actie komen in september, met twee kwalificatiewedstrijden voor het WK.

Eerst is er de uitwedstrijd tegen Liechtenstein op 4 september. Nadien volgt de thuismatch tegen Kazachstan op 7 september. Vrijdag zal bondscoach Rudi Garcia zijn selectie bekendmaken.



Bij de HLN Voetbalpodcast onthulde een insider welke JPL-spelers er in zijn voorselectie zitten. Van Club Brugge werden er vijf spelers genoemd. Hans Vanaken, Brandon Mechele, Nordin Jackers, Romeo Vermant en Joaquin Seys.

Vermant is wel geblesseerd en zal er dus sowieso niet bij zijn. Bij landskampioen Union maken Charles Vanhoutte en Fedde Leysen kans. Er zitten ook twee spelers van Anderlecht in de voorselectie met Thorgan Hazard en Adriano Bertaccini.

KRC Genk heeft twee kanshebbers met Matte Smets, Bryan Heynen. Tenslotte zijn er ook nog Zeno Van Den Bosch en Senne Lammens van Antwerp. Wie van hen zal ook effectie de selectie halen?