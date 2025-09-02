Ajax en Anderlecht botsen: paars-wit neemt heel duidelijk standpunt in over Dolberg

Het transferdossier van Kasper Dolberg blijft aanslepen. Ajax wil de spits huren met aankoopoptie, maar Anderlecht houdt het been stijf: alleen een definitieve transfer voor zo'n 10 miljoen komt in aanmerking.

Het is op korte tijd een serieuze soap geworden, het transferdossier rond Kasper Dolberg. Hij mocht weg en Celtic toonde interesse, tot Ajax zich in de strijd mengde.

Voor de Deense spits was het snel duidelijk: hij weigerde Celtic en wou enkel en alleen nog terug naar Ajax. Dus ging de Nederlandse club aan tafel zitten met Anderlecht.



Terwijl de clubs onderhandelden zou er op persoonlijk vlak weinig problemen zijn. Over de grote lijnen zijn Dolberg en Ajax het al eens. Alleen loopt het op clubniveau minder vlot.

Enkel en alleen een definitieve verkoop

In Nederland wordt er gesproken over een huur, met verplichte aankoopoptie. Dat is wat Ajax wil, al zint het Anderlecht helemaal niet. Volgens Het Laatste Nieuws heeft paars-wit haar standpunt duidelijk ingenomen.

Een uitleenbeurt zal namelijk niet gebeuren. Anderlecht wil meteen geld zien of er komt geen deal. Dus als Ajax niet meteen het gevraagde bedrag (rond de 10 miljoen euro) op tafel legt, springt de transfer af.