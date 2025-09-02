OFFICIEEL: Vermant verlengde in juni zijn contract bij Club Brugge en... zet nu alweer krabbel onder nieuwe overeenkomst

Romeo Vermant verlengde in juni zijn contract bij Club Brugge tot medio 2028. De 21-jarige aanvaller heeft de smaak te pakken.

Romeo Vermant werd na de Champions Play-Off in verband gebracht met een transfer. Uiteindelijk zette de 21-jarige aanvaller zijn handtekening onder een nieuw contract bij Club Brugge.

Dat kunstje heeft Vermant ondertussen nog eens over gedaan. Enig verschil: de tweede partij was deze keer niet Club Brugge, maar een persoonlijke sponsor.

Deal met Skechers

Vermant heeft een deal getekend met Skechers. De aanvaller van Club Brugge zal zijn wedstrijden - net als Harry Kane overigens - spelen met de SKX_2Elite van het sportmerk.

"Ik ben enorm trots om als Belgische atleet voor Skechers Football op te treden", aldus Vermant. "De schoenen zitten niet alleen comfortabel, maar voelen ook geweldig tijdens het spelen. Ik heb er al een paar keer mee gescoord."

"Romeo is één van de grootste talenten van België", geeft Maurice van Berkel (country managaer Skechers Benelux, nvdr.) tekst en uitleg bij de deal. "Zijn explosieve speelstijl en technische intelligentie sluiten naadloos aan bij Skechers Football."