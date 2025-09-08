Opvallend: JPL-club weigert WK-selectie van jong talent

Het WK voor spelers onder 20 jaar zal eind september in Chili plaatsvinden. Heriberto Jurado was geselecteerd om deel te nemen, maar Cercle Brugge heeft geweigerd.

Terwijl de interlandbreak binnenkort ten einde loopt en de clubs van de Pro League hun internationals zullen terugkrijgen, zal het WK U20 eind september beginnen in Chili, en verschillende jonge talenten uit de competitie zouden daar kunnen worden geselecteerd.

Dat was onder meer het geval voor Heriberto Jurado, een 20-jarige Mexicaanse aanvaller die onder contract staat bij Cercle Brugge, één keer in actie kwam in 1A vorig seizoen en bestemd was om steeds meer speeltijd te krijgen bij het eerste elftal.

Cercle Brugge weigert Jurado af te geven

Jurado, die werd opgesteld in een vriendschappelijke wedstrijd die de Vereniging vorige week won van Sparta Rotterdam (4-0), werd geselecteerd door Mexico voor het WK onder 20.

Hij zal echter niet deelnemen aan de competitie. Cercle Brugge heeft de selectie van hun jonge speler geweigerd, een recht dat hen is toegekend aangezien dit WK U20 geen deel uitmaakt van de "reguliere" FIFA-kalender.

De jonge speler zal dus in Brugge blijven met de hoop een plek te veroveren in het eerste elftal, terwijl in Mexico de beslissing van Cercle Brugge scherp wordt bekritiseerd en onbegrip opwekt. België is niet gekwalificeerd.