"Een hate game!" - Loting Croky Cup doet gemoederen al hoog oplaaien in Mechelen en Lier

Na ruim acht jaar staan KV Mechelen en Lierse SK opnieuw tegenover elkaar in een streekderby. Het treffen is vastgelegd in de zestiende finales van de Croky Cup en wordt mogelijk één van de heetste affiches van dit bekertoernooi.

“Dit is de loting waar we allemaal toch een beetje op hoopten”, klinkt het op het Lisp. De laatste officiële ontmoeting tussen beide rivalen vond plaats op 29 april 2017, toen KV Mechelen op 0-0 bleef steken. Sindsdien lag het rivaliteitshoogtepunt op het veld stil, tot deze loting.

Voor Lierse is het een droomloting. Voorzitter Luc Van Thillo: “Quasi iedere geel-zwarte voetbalfan had op een treffen met KV Mechelen gehoopt. Het is een mooie affiche voor ons. Alleen spijtig dat we niet van het thuisvoordeel kunnen genieten", zegt hij in GvA.

Veel sfeer

Ook bij de spelers werd KV Mechelen als ideale tegenstander gezien. Dylan Demuynck benadrukt: “Als ploeg zijn we vaak net het sterkst wanneer iedereen zich tegen ons keert. Dan komt onze veerkracht naar boven.” Jeugdproduct Sam Vanderhallen voegt toe: “Als echt Lierse-product weet ik als geen ander wat een confrontatie met KV Mechelen betekent. Het is een onvervalste hate game.”

Een extra prikkel is de overgang van Maxim Kireev van Lierse naar KV Mechelen deze zomer. Van Thillo verwijst hiernaar: “Hij keert nu veel vroeger terug tegenover zijn ex-club dan hij zelf had verwacht. Dat belooft extra vuurwerk.”

De precieze datum van het streekduel moet nog worden vastgesteld. Van Thillo besluit: “Het belooft een vol huis en veel sfeer te worden. Sportief zijn we vooraf zeker niet kansloos, maar de ordediensten zullen hier ongetwijfeld hun zegje over hebben.”