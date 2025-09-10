De transfer van Jan-Carlo Simic is rond: dit zijn de cijfers, inclusief wat AC Milan nog krijgt

De transfer van Jan-Carlo Simic is rond: dit zijn de cijfers, inclusief wat AC Milan nog krijgt
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4291

Jan Carlo Simic zet zijn carrière voort in Saoedi-Arabië. De jonge verdediger ruilt Anderlecht in voor Al Ittihad, dat voor hem diep in de buidel tast. Paars-wit ontvangt 18 miljoen euro, aangevuld met 4 miljoen euro aan mogelijke bonussen.

De deal voorziet in een betaling in twee schijven. Simic reist vanavond eerst naar Parijs, waar hij donderdag de medische testen zal ondergaan. Daarna kan de overgang definitief worden afgerond.

Ook AC Milan profiteert mee van de transfer. De Italiaanse club bedong bij de verkoop van Simic een doorverkooppercentage van 20% op de meerwaarde. Concreet betekent dat, los van de bonussen, dat Milan nog eens om en bij de 3 miljoen euro mag bijschrijven.

Lees ook... Wauw! Al-Ittihad heeft wel héél veel geld over voor Jan-Carlo Simic, veel meer dan 12 miljoen

Voor Anderlecht is de deal bijzonder welkom. Het bedrag helpt de club om een groot deel van het begrotingstekort te dichten. Eerder al had de verkoop van Kasper Dolberg de nodige financiële ademruimte gebracht.

Sportief is het een aderlating, maar financieel kan Anderlecht deze uitgaande transfer moeilijk negeren. Simic kwam in 2023 over van AC Milan voor 2,75 miljoen euro.

Bij Anderlecht twijfelden ze trouwens over of Simic echt nog zoveel progressiemarge had. Hij ging er wel elke wedstrijd met hart en ziel voor, maar er waren technische lacunes.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Jan-Carlo Simic

Meer nieuws

Wauw! Al-Ittihad heeft wel héél veel geld over voor Jan-Carlo Simic, veel meer dan 12 miljoen

Wauw! Al-Ittihad heeft wel héél veel geld over voor Jan-Carlo Simic, veel meer dan 12 miljoen

07:40
25
Philippe Clement ooit naar Anderlecht? Coach schept zelf duidelijkheid over geruchten

Philippe Clement ooit naar Anderlecht? Coach schept zelf duidelijkheid over geruchten

13:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/09: Rigo - Tielemans - Bolat

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/09: Rigo - Tielemans - Bolat

13:10
OFFICIEEL: SK Beveren haalt voormalige middenvelder van Beerschot in huis

OFFICIEEL: SK Beveren haalt voormalige middenvelder van Beerschot in huis

13:10
Relatie bij Anderlecht tussen bestuur en speler moet dringend verbeteren: paars-wit dreigt miljoenen mis te lopen

Relatie bij Anderlecht tussen bestuur en speler moet dringend verbeteren: paars-wit dreigt miljoenen mis te lopen

10:30
Toch nog een transfer bij Anderlecht: alweer een jonge verdediger

Toch nog een transfer bij Anderlecht: alweer een jonge verdediger

12:20
Dan toch nog een onmiddellijk vertrek bij Anderlecht? Paars-wit kan plots meer dan 10 miljoen euro opstrijken

Dan toch nog een onmiddellijk vertrek bij Anderlecht? Paars-wit kan plots meer dan 10 miljoen euro opstrijken

20:52
6
Wat is er nu precies gebeurd in het dossier Oh, dat Genk 28 miljoen door de neus boorde? "Onfatsoenlijk!"

Wat is er nu precies gebeurd in het dossier Oh, dat Genk 28 miljoen door de neus boorde? "Onfatsoenlijk!"

12:00
4
Toch niet gedaan? Mile Svilar schakelt advocaten in om toch voor Rode Duivels te mogen uitkomen

Toch niet gedaan? Mile Svilar schakelt advocaten in om toch voor Rode Duivels te mogen uitkomen

12:31
6
Standard reageerde te laat, maar herhaalde zijn fouten niet: Euvrard zal tot januari op zijn lip moeten bijten

Standard reageerde te laat, maar herhaalde zijn fouten niet: Euvrard zal tot januari op zijn lip moeten bijten

11:40
Anderlecht stuurt nog een ervaren speler naar de B-kern: grote groep is onwerkbaar

Anderlecht stuurt nog een ervaren speler naar de B-kern: grote groep is onwerkbaar

07:20
16
Castro-Montes verklaart waarom hij ineens weg wou bij Union: "Dat kon ik niet accepteren"

Castro-Montes verklaart waarom hij ineens weg wou bij Union: "Dat kon ik niet accepteren"

11:20
10
Langere transferperiode in België ten opzichte van andere landen? Het is geen voordeel, maar een nadeel voor velen

Langere transferperiode in België ten opzichte van andere landen? Het is geen voordeel, maar een nadeel voor velen

10:00
1
Maakt Youri Tielemans opnieuw een toptransfer? Spaanse topper bereidt bod voor

Maakt Youri Tielemans opnieuw een toptransfer? Spaanse topper bereidt bod voor

11:00
1
Belgische topmakelaar haalt keihard uit naar clubs: "Dat is geen onderhandeling, dat is chantage"

Belgische topmakelaar haalt keihard uit naar clubs: "Dat is geen onderhandeling, dat is chantage"

08:40
63
Dit kan je niet verzinnen: in Nederland moet club speler ontslaan omdat... hij in het geheim meetrainde bij andere ploeg

Dit kan je niet verzinnen: in Nederland moet club speler ontslaan omdat... hij in het geheim meetrainde bij andere ploeg

09:30
Zomerakkoord regering heeft effect op voetbalclubs dat ze niet zagen aankomen: RSZ-bijdragen ineens weer teruggeschroefd

Zomerakkoord regering heeft effect op voetbalclubs dat ze niet zagen aankomen: RSZ-bijdragen ineens weer teruggeschroefd

08:00
11
Zinedine Zidane keert terug als trainer en "iedereen weet waar"

Zinedine Zidane keert terug als trainer en "iedereen weet waar"

09:00
4
Youri Mulder met heel straffe uitspraak: "Ronaldo gaat nog twee WK's spelen"

Youri Mulder met heel straffe uitspraak: "Ronaldo gaat nog twee WK's spelen"

08:20
Westerlo heeft oplossing gevonden voor Bolat: doelman tekent contract voor één seizoen

Westerlo heeft oplossing gevonden voor Bolat: doelman tekent contract voor één seizoen

07:00
1
Noorwegen walst over Moldavië in 11-1 zege: Erling Haaland scoort vijf keer

Noorwegen walst over Moldavië in 11-1 zege: Erling Haaland scoort vijf keer

06:30
'KVC Westerlo heeft eerste wintertransfer nu al op het oog met Deense alleskunner'

'KVC Westerlo heeft eerste wintertransfer nu al op het oog met Deense alleskunner'

23:40
Technisch Directeur OH Leuven is streng: "Dat argument slaat nergens op"

Technisch Directeur OH Leuven is streng: "Dat argument slaat nergens op"

22:45
9
Erik Lambrechts getuige van spektakel: Belgische ref ziet Ronaldo en co ontsnappen

Erik Lambrechts getuige van spektakel: Belgische ref ziet Ronaldo en co ontsnappen

23:00
Foket, Ashimeru, Flips, Rits... Anderlecht krijgt ze om deze redenen aan de straatstenen niet kwijt

Foket, Ashimeru, Flips, Rits... Anderlecht krijgt ze om deze redenen aan de straatstenen niet kwijt

20:40
7
Roméo Lavia ziet eindelijk het licht aan het eind van de tunnel

Roméo Lavia ziet eindelijk het licht aan het eind van de tunnel

22:30
6
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/09: Lukanic - Simic - Benfriha - Slegers - Singhateh - Sels - Postecoglou

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/09: Lukanic - Simic - Benfriha - Slegers - Singhateh - Sels - Postecoglou

21:20
Real Madrid verrast met opvallende beslissing rond de Ballon d'Or

Real Madrid verrast met opvallende beslissing rond de Ballon d'Or

22:00
9
Peter Vandenbempt ziet grote verandering: "Wat een verschil toch met die mokkende De Bruyne een jaar geleden"

Peter Vandenbempt ziet grote verandering: "Wat een verschil toch met die mokkende De Bruyne een jaar geleden"

21:40
'Racing Genk laat jonge middenvelder zijn contract ontbinden'

'Racing Genk laat jonge middenvelder zijn contract ontbinden'

21:20
Rob Schoofs is eerlijk: "Dat is het enige wat ik jammer vind aan mijn periode in Mechelen"

Rob Schoofs is eerlijk: "Dat is het enige wat ik jammer vind aan mijn periode in Mechelen"

19:40
Hein Vanhaezebrouck blijft zich vragen stellen bij de Rode Duivels

Hein Vanhaezebrouck blijft zich vragen stellen bij de Rode Duivels

20:20
6
België - Liechtenstein straks op Sclessin? Burgemeester van Luik komt met duidelijke boodschap

België - Liechtenstein straks op Sclessin? Burgemeester van Luik komt met duidelijke boodschap

20:02
9
KRC Genk komt met verrassend nieuws over Luca Oyen

KRC Genk komt met verrassend nieuws over Luca Oyen

19:00
4
Dan toch maar die contractverlenging? Hoe Mario Stroeykens het probleem van Anderlecht kan oplossen

Dan toch maar die contractverlenging? Hoe Mario Stroeykens het probleem van Anderlecht kan oplossen

14:40
19
Hoe Club Brugge het record van Jashari nog zal verbeteren: achter stugge houding zit een berekende strategie

Hoe Club Brugge het record van Jashari nog zal verbeteren: achter stugge houding zit een berekende strategie

18:40
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 12/09 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 13/09 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 14/09 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Negenduuzend Negenduuzend over Wauw! Al-Ittihad heeft wel héél veel geld over voor Jan-Carlo Simic, veel meer dan 12 miljoen Jef Blaaskop Jef Blaaskop over Belgische topmakelaar haalt keihard uit naar clubs: "Dat is geen onderhandeling, dat is chantage" Dave79 Dave79 over Toch niet gedaan? Mile Svilar schakelt advocaten in om toch voor Rode Duivels te mogen uitkomen Oisin Oisin over Zomerakkoord regering heeft effect op voetbalclubs dat ze niet zagen aankomen: RSZ-bijdragen ineens weer teruggeschroefd Kiéro2011 Kiéro2011 over Wat is er nu precies gebeurd in het dossier Oh, dat Genk 28 miljoen door de neus boorde? "Onfatsoenlijk!" TatstOn TatstOn over Castro-Montes verklaart waarom hij ineens weg wou bij Union: "Dat kon ik niet accepteren" Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Ruud Vormer wint zijn eerste officiële wedstrijd als coach: "Ik moest deze stap zetten" Andreas2962 Andreas2962 over Maakt Youri Tielemans opnieuw een toptransfer? Spaanse topper bereidt bod voor Andreas2962 Andreas2962 over Peter Vandenbempt spaart Rode Duivel niet: "Hij is de verliezer van dit tweeluik" Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Langere transferperiode in België ten opzichte van andere landen? Het is geen voordeel, maar een nadeel voor velen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved