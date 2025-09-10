De transfer van Jan-Carlo Simic is rond: dit zijn de cijfers, inclusief wat AC Milan nog krijgt

Jan Carlo Simic zet zijn carrière voort in Saoedi-Arabië. De jonge verdediger ruilt Anderlecht in voor Al Ittihad, dat voor hem diep in de buidel tast. Paars-wit ontvangt 18 miljoen euro, aangevuld met 4 miljoen euro aan mogelijke bonussen.

De deal voorziet in een betaling in twee schijven. Simic reist vanavond eerst naar Parijs, waar hij donderdag de medische testen zal ondergaan. Daarna kan de overgang definitief worden afgerond.

Ook AC Milan profiteert mee van de transfer. De Italiaanse club bedong bij de verkoop van Simic een doorverkooppercentage van 20% op de meerwaarde. Concreet betekent dat, los van de bonussen, dat Milan nog eens om en bij de 3 miljoen euro mag bijschrijven.



Lees ook... Wauw! Al-Ittihad heeft wel héél veel geld over voor Jan-Carlo Simic, veel meer dan 12 miljoen

Voor Anderlecht is de deal bijzonder welkom. Het bedrag helpt de club om een groot deel van het begrotingstekort te dichten. Eerder al had de verkoop van Kasper Dolberg de nodige financiële ademruimte gebracht.

Sportief is het een aderlating, maar financieel kan Anderlecht deze uitgaande transfer moeilijk negeren. Simic kwam in 2023 over van AC Milan voor 2,75 miljoen euro.

Bij Anderlecht twijfelden ze trouwens over of Simic echt nog zoveel progressiemarge had. Hij ging er wel elke wedstrijd met hart en ziel voor, maar er waren technische lacunes.