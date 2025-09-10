Zomerakkoord regering heeft effect op voetbalclubs dat ze niet zagen aankomen: RSZ-bijdragen ineens weer teruggeschroefd

Zomerakkoord regering heeft effect op voetbalclubs dat ze niet zagen aankomen: RSZ-bijdragen ineens weer teruggeschroefd
Foto: © photonews

Profclubs in België profiteren onverwacht mee van een nieuwe maatregel in het zomerakkoord van de federale regering. Voor lonen boven de 340.000 euro per jaar moeten werkgevers sinds 1 juli geen sociale bijdragen meer betalen.

Die maatregel was bedoeld om hoogbetaalde kennisjobs in België te houden, maar de grootste winnaars blijken de topclubs uit de Jupiler Pro League, schrijft HLN. Zij tellen namelijk veel spelers en trainers die in die looncategorie vallen.

Volgens berekeningen kan dit voordeel voor de voetbalclubs oplopen tot 16 à 30 miljoen euro per jaar. Voor alle sectoren samen wordt de kost voor de overheid geraamd op 75 miljoen euro.

Vooral voetbal lijkt te profiteren

Drie jaar geleden waren de RSZ-kortingen voor de sport al deels teruggeschroefd. Zo stegen de bijdragen van Club Brugge van drie naar tien miljoen euro. Met de nieuwe maatregel wordt dat effect grotendeels geneutraliseerd.

Voor de spelers zelf verandert er niets: zij blijven vijf procent RSZ betalen op hun volledige loon. Nieuw is wel dat ook trainers, die vaak meer dan 340.000 euro verdienen, nu mee onder de maatregel vallen.

Volgens minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke moet de maatregel bedrijven competitiever maken en schijnzelfstandigheid ontmoedigen. Maar de vraag rijst of het effect niet vooral bij de voetbalclubs terechtkomt, terwijl het aantal werknemers met zo’n hoog loon in andere sectoren zeer beperkt blijft.

