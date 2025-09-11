Club Brugge-fans verrassen met plotse beslissing rond boycot

Zaterdag ontvangt RAAL Club Brugge. Hoewel eerst werd bekendgemaakt dat er geen bezoekende fans aanwezig zouden zijn, komen er nu toch Brugse supporters.

Na Standard, Charleroi en Union Saint-Gilloise staat de Easi Arena op het punt een andere topper te ontvangen met RAAL - Club Brugge. Maar net als bij de andere wedstrijden in de nieuwe thuishaven van de Wolven, kijken de bezoekende supporters niet positief naar deze verplaatsing.

De fans van blauw-zwart betreuren dan ook ten zeerste het beperkte aantal beschikbare plaatsen. Net zoals hun collega's van Standard hadden ze laten weten dat ze de wedstrijd zouden boycotten en de match van de U23 tegen RFC Luik zouden volgen.

Toch steun voor de troepen van Nicky Hayen

Maar het bezoekersvak zal uiteindelijk niet leeg zijn. Verschillende supportersgroepen hebben toch besloten om hun team te komen steunen deze zaterdag, meldt Le Soir.

Ondanks dat de Ultras van Club hun beslissing niet zullen herzien, zal het Brugse deel van het stadion uiteindelijk wel vol zijn. Dit met zo'n 400 aanwezige supporters.

Hoewel deze beslissing het debat over de regels van de Pro League met betrekking tot bezoekersvakken niet zal beëindigen, zal het in ieder geval de sfeer rondom de wedstrijd verhogen.