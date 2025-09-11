Transfernieuws en Transfergeruchten 11/09: Kebano

OFFICIEEL: Neeskens Kebano zet opvallend avontuur verder

Sinds twee jaar speelt Neeskens Kebano in Koeweit. Hij is op het allerlaatste moment van club veranderd tijdens de transferperiode. (Lees meer)