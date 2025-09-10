Transfernieuws en Transfergeruchten 10/09: Bolat

Westerlo heeft oplossing gevonden voor Bolat: doelman tekent contract voor één seizoen

KVC Westerlo neemt afscheid van doelman Sinan Bolat. De 35-jarige Turk trekt naar Iğdır FK en tekende daar voor één seizoen, na drie jaar en 78 wedstrijden bij de Kemphanen. (Lees meer)