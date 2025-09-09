Transfernieuws en Transfergeruchten 09/09: Ilic

OFFICIEEL: Anderlecht heeft zijn nieuwe verdediger beet op huurbasis met pittige aankoopoptie

Anderlecht heeft dan toch nog een inkomende transfer gedaan. De Servische verdediger Mihajlo Ilic (22) zijn papieren zijn een 20 minuten voor het sluiten van de transferdeadline bij UEFA geraakt. (Lees meer)