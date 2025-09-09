Transfernieuws en Transfergeruchten 09/09: Ilic
Foto: © Photonews
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 09/09 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Ilic
OFFICIEEL: Anderlecht heeft zijn nieuwe verdediger beet op huurbasis met pittige aankoopoptie
Anderlecht heeft dan toch nog een inkomende transfer gedaan. De Servische verdediger Mihajlo Ilic (22) zijn papieren zijn een 20 minuten voor het sluiten van de transferdeadline bij UEFA geraakt. (Lees meer)
