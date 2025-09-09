'Racing Genk laat jonge middenvelder zijn contract ontbinden'

'Racing Genk laat jonge middenvelder zijn contract ontbinden'
Foto: © photonews

Jong Genk kende een drukke dag: na de komst van Ali Badra Diabaté en de beslissing rond Luca Oyen, werd ook het contract van Luka Lukanic in onderling overleg ontbonden.

Het is druk bij Jong Genk de laatste tijd. De Limburgers maakten dinsdag de komst van de 18-jarige centrale verdediger Ali Badra Diabaté bekend.

Later op de dag kwam Genk ook met het nieuws naar buiten dat Luca Oyen nu een speler wordt van Jong Genk, hij zal voorlopig enkel daar spelen. Dat vonden zijn entourage en de club de beste optie.

Luka Lukanic speelt niet langer bij Jong Genk

Maar daar bleef het niet bij. Het Belang van Limburg meldt namelijk dathet contract van Luka Lukanic in onderling overleg werd ontbonden.

De Kroatische middenvelder speelde al sinds vorige zomer bij Jong Genk, maar vond dat hij te weinig speelkansen kreeg. Op deze manier hoopt hij een nieuwe club te vinden.

In totaal kwam hij slechts 11 keer in actie voor de Limburgers. Eén keer kon de verdedigende middenvelder ook de weg naar het doel vinden.

