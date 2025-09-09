OH Leuven laat voormalig Standard-talent naar CPL vertrekken

Francs Borains was actief tijdens de laatste uren van de transferperiode. Amine Benfriha werd nog gehaald, een aanvaller opgeleid bij Standard. Hij kwam over van OH Leuven, waar hij bij de U23 speelde.

Francs Borains wil zich herpakken na de bekeruitschakeling tegen Ninove met verschillende versterkingen, vooral in de aanval. Dit verklaart de komst van Massimo Bruno. De clubleiding heeft ook de transfer van Amine Benfriha, die al was afgerond, officieel bekendgemaakt.

Het betreft een 19-jarige aanvaller die vorig seizoen actief was bij de U23 van Leuven. Benfriha komt als een vrije transfer binnen, heeft een contract getekend tot het einde van het seizoen en zal meer concurrentie in de aanval brengen.

Meer kansen dan bij Standard en Leuven?

Zijn komst was geen geheim meer: de nieuwkomer heeft vorige week al kennisgemaakt met zijn nieuwe teamgenoten en was zelfs ingevallen tijdens de bekerwedstrijd. Hij heeft deze zomer Francs Borains ontmoet in een vriendschappelijke wedstrijd met de U23 van Leuven.

De jongen kan zeggen dat hij is opgeleid bij Standard tot zijn 18e, met 16 optredens bij de SL 16: "RFB is een club met veel ambitie, met kwaliteitsspelers. Ik hoop me snel te integreren in de groep, mijn plaats te verdienen en zoveel mogelijk doelpunten te maken. We hebben de kans om onder een coach te trainen die veel ervaring heeft als doelpuntenmaker. Ik hoop dat hij ons die ervaring kan overbrengen", zegt hij op de officiële kanalen van de club.

Sportief directeur Laurent D'Affnay is verheugd over zijn komst: "Amine is een speler met veel potentieel. Hij wilde een stap vooruit zetten in zijn carrière door zich aan te sluiten bij een professionele groep, en we zijn blij dat hij voor onze club heeft gekozen om zijn ontwikkeling voort te zetten."