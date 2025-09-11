Transferperiode is nog maar net gedaan: 'Inter Milan denkt aan centrale verdediger van Club Brugge'

Na een sterk seizoen blijven Club Brugge-spelers in trek. Ardon Jashari trok naar AC Milan, terwijl Joel Ordonez ondanks misgelopen transfer naar Marseille nu interesse wekt bij Inter.

Club Brugge beleefde een heel goed seizoen, zowel in eigen land met de competitie en Beker als in de Champions League.

Heel wat spelers kregen de kans om zich in de kijker te spelen, en dat deden ze ook. Ardon Jashari was hier het grootste voorbeeld van, en hij had heel wat Europese topclubs achter zin aan.

Europese topclubs blijven Ordonez in de gaten houden

Maar het moest AC Milan zijn, en dat werd het uiteindelijk ook. De Bruggelingen hadden verder nog de nodige moeite met het houden van Joel Ordonez.

Het werd snel duidelijk dat Club hem niet wilde laten gaan, maar dat was niet naar de zin van de Ecuadoriaan. Hij wou graag naar Olympique Marseille. Maar die transfer ging niet door.

Ordonez speelt nog steeds bij Club en zal dus nog even blijven, maar de interesse is niet gaan liggen. Fabrizio Romano meldt namelijk dat Inter Milan hem op zijn lijstje heeft gezet voor 2026. Zal hij binnenkort een rivaal van Jashari worden in Italië?