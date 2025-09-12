BREAKING: transfer naar Qatar gaat niet door, speler verbreekt eenzijdig contract met Zulte Waregem

Het zit er bovenarms op tussen Zulte Waregem en Abdoulaye 'Ablo' Traoré. Twee jaar na zijn inkomende transfer zou de speler zijn contract eenzijdig hebben opgezet. Het laatste woord is nog niet gezegd in de zaak.

In de laatste wedstrijden voor de interlandbreak plots geen spoor meer van Abdoulaye 'Ablo' Traoré bij Zulte Waregem. Hij zou zich mentaal niet klaar hebben gevoeld om te spelen en aasde op een vertrek.

In de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Club Brugge begonnen de problemen. Daarna kwam er plots een lucratief voorstel uit Qatar (Al-Sailiya), maar uiteindelijk kwamen Essevee en Traoré er niet uit samen. Waarop die laatste ondertussen zijn contract eenzijdig zou hebben verbroken.

"We hebben als club onze medewerking verleend aan het mogelijk vertrek naar Qatar. Uiteindelijk kwamen we tot een akkoord, maar ook al hebben we als club het maximale gegeven is er toch geen overeenkomst gekomen."

Zulte Waregem bekijkt opties in zaak Traoré

"Toen is er een bericht gekomen van Traoré om het contract eenzijdig te verbreken. Dat is iets wat wij betreuren, want we deden er alles aan. We willen onze rechten in deze vrijwaren en ons legal department zal dat bekijken", aldus Niels Leroy daarover tegen EsseveeTV.

Zulte Waregem betaalde in de zomer van 2023 nog 900 000 euro om Abdoulaye 'Ablo' Traoré weg te halen uit Bulgarije. De Ivoriaan speelde op dat moment voor Botev Plovdiv. Vorig seizoen was hij met zes goals van belang in de titelstrijd van Essevee.